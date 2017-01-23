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Шоу-Бизнес

Лучшие образы Иванки Трамп на инаугурационной неделе – ФОТО 23.01.2017 14:57

Представляем читателям 1news.az подборку фотографий лучших образов дочери 45-го президента США Дональда Трампа Иванки Трамп, к которой приковано пристальное внимание всех мировых модных изданий.

Иванка Мари Трамп – старшая дочь президента США Дональда Трампа, родившаяся в октябре 1981 года в Нью-Йорке в первом браке Д.Трампа и модели чешского происхождения Иваны Зельничковой.

Американская бизнесвумен, фотомодель, манекенщица и писательница И.Трамп с детских лет привыкла к роскоши и всегда была интересна мировым СМИ. Ну а после того, как ее отец начал борьбу за пост президента США, Иванка, принимавшая активное участие в предвыборной гонке, помогая отцу, стала одной из самых обсуждаемых персон в мировых изданиях, восхищающихся ее образами и уже называющих ее иконой стиля.

Представляем читателям 1news.az подборку лучших образов Иванки Трамп, выбранных ею для инаугурационной недели.

В Вашингтон И.Трамп прибыла 19 января в платье-футляре и тонком пальто модного Oscar de la Renta зеленого оттенка, названного экспертами моды главным цветом в 2017 году.

На ужине в преддверии инаугурации отца И.Трамп также появилась в наряде от американского бренда Oscar de la Renta - элегантном белом платье в пол, декорированном широким черным поясом с бантом на спине, которое дополнила серьгами de Grisogono.

На инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа его дочь Иванка также не изменила бренду Oscar de la Renta – на этот раз она появилась на публике в брючном костюме, акцент же в образе дочери президента был сделан на пальто молочного оттенка с подчеркнутой линией талии и ассиметричным подолом.

На инаугурационном балу Иванка Трамп блистала в роскошном классическом платье от Carolina Herrera цвета шампанского, расшитом тысячей страз.

На следующий день после инаугурации Иванка Трамп в рамках продолжающейся серии инаугурационных мероприятий посетила молебен в Кафедральном соборе Вашингтона, куда пришла в бархатном платье-пальто бордового цвета от ее любимого бренда Oscar de la Renta.

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Иванка Трамп с мужем на инаугурационном балу Liberty – ФОТО

Ф.В, Г.Р.

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