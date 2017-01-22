USD1.8311
EUR1.9483
RUB0.0308
Brent54.40
WTI51.51
Золото1 206.65
S&P 500 Index2 263.69
Nikkei 22519 173.10
В мире

Иванка Трамп с мужем на инаугурационном балу Liberty – ФОТО 22.01.2017 14:45

В свете главной новости этой недели – инаугурации Дональда Трампа – все внимание прессы приковано к семье нового президента США.

В фокусе оказались не только новый глава государства и первая леди, но и другие члены семьи. Так, настоящий восторг в прессе вызвала другая пара –Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером. Супруги присоединились к танцу Дональда и Мелании на инаугурационном балу Liberty под песню Фрэнка Синатры My Way.

Подчеркнув семейные связи, все женщины клана Трамп выбрали для череды инаугурационных балов наряды пастельных оттенков. Иванка отдала предпочтение кремовому платью Carolina Herrera, расшитому серебряными кристаллами.

К слову, повышенное внимание к Иванке продиктовано не только безупречно подобранным вечерним образом, но и новым назначением ее супруга – Кушнер займет пост старшего советника президента и будет заниматься торговыми сделками и вопросами Ближнего Востока. Сама девушка, недавно оставившая пост вице-президента семейной корпорации Trump Organization, станет личным помощником отца.

Elle.ru

1926количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Большой день: Иванка и Тиффани Трамп на инаугурации отца - ФОТОБарак Обама с семьей переезжает в особняк за $5,3 млн – ФОТОМадонна нецензурно обругала Трампа в прямом эфире CNN - ВИДЕОВ Гяндже скончалась беременная женщинаМелания Трамп опубликовала свой первый твит первой леди - ФОТОВ Баку и на Абшероне ожидается мокрый снегЖенские протесты против Трампа проходят по всему миру«Антитрамповские» марши женщин шествуют по миру - ФОТОВ Индии число погибших при сходе поезда с рельсов возросло до 32 человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНОЗадержанным за беспорядки в Вашингтоне грозит до 10 лет тюрьмы

НОВОЕ НА САЙТЕ

22 января14:45 Иванка Трамп с мужем на инаугурационном балу Liberty – ФОТО14:24 Рикардиньо о Ромарио, Таффареле и любви к «Арсеналу» - ВИДЕО14:00 В Японии на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар13:25 «Антитрамповские» марши женщин шествуют по миру - ФОТО13:01 Эрдоган хочет обсудить с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке12:38 В Астане проходит встреча представителей Ирана, России и Турции12:22 Папа Римский призвал не торопиться с оценкой Трампа12:00 «Интер» сыграл вничью с «Оренбургом» - ВИДЕО11:34 Мелания Трамп опубликовала свой первый твит первой леди - ФОТО11:16 В Индии число погибших при сходе поезда с рельсов возросло до 32 человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО10:55 В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 8,010:25 ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции, используя гранатометы10:00 В США около двух миллионов человек приняли участие в женском марше09:00 СМИ: в Украине предотвращено покушение на депутата Геращенко08:00 Ливанская служба безопасности предотвратила теракт в центре Бейрута