Сейчас в Милане проходит мужская Неделя моды, в рамках которой состоялся показ осенне-зимней коллекции Dolce&Gabbana 2017/18. На этот раз организаторы решили использовать поистине «тяжелую артиллерию»: на подиум вышли дети звезд!
В качестве моделей выступили дочери Сильвестра Сталлоне София и Систин, сын Памелы Андерсон Брэндон Ли, сын Синди Кроуфорд Пресли Гербер, сын Джуда Лоу Рафферти Лоу и многие другие юные знаменитости.
Впрочем, еще в прошлом году сыновья Андерсон, Кроуфорд и Лоу заключили контакт с брендом. Тогда начинающие модели снялись для рекламной кампании весенней коллекции. А вот для дочерей Сталлоне выход на подиум стал дебютом!
Амбициозные девушки явно не готовы останавливаться на достигнутом и намерены всерьез заняться собственной карьерой, чтобы выйти из тени своего звездного отца.
Graziamagazine.ru