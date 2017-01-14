Сейчас в Милане проходит мужская Неделя моды, в рамках которой состоялся показ осенне-зимней коллекции Dolce&Gabbana 2017/18. На этот раз организаторы решили использовать поистине «тяжелую артиллерию»: на подиум вышли дети звезд!

В качестве моделей выступили дочери Сильвестра Сталлоне София и Систин, сын Памелы Андерсон Брэндон Ли, сын Синди Кроуфорд Пресли Гербер, сын Джуда Лоу Рафферти Лоу и многие другие юные знаменитости.

Фото опубликовано Raff Law (@raff_law) Янв 14 2017 в 5:43 PST

Впрочем, еще в прошлом году сыновья Андерсон, Кроуфорд и Лоу заключили контакт с брендом. Тогда начинающие модели снялись для рекламной кампании весенней коллекции. А вот для дочерей Сталлоне выход на подиум стал дебютом!

Фото опубликовано SOPHIA STALLONE (@sophiastallone) Янв 14 2017 в 10:40 PST

Амбициозные девушки явно не готовы останавливаться на достигнутом и намерены всерьез заняться собственной карьерой, чтобы выйти из тени своего звездного отца.

Фото опубликовано SISTINE STALLONE (@sistinestallone) Янв 14 2017 в 9:11 PST

Graziamagazine.ru