Определились победители лучшего эссе и лучшей журналистской статьи по итогам VII Европейского кинофестиваля в Баку.

Автором лучшего эссе стала 26-летняя Гюнай Мирзаева - выпускница Азербайджанского университета языков.

Согласно правилам конкурса, в эссе объемом не более 350 слов было необходимо описать свое видение того, как фестивали европейского кино в Баку помогают в преодолении стереотипов о европейской культуре.

Гюнай Мирзаева в своем эссе написала о том, что европейский кинофестиваль в Баку, по ее мнению, прокладывает мост взаимопонимания между Европой и Азербайджаном посредством кинематографа, открывая для азербайджанского зрителя европейскую культуру.

Сфокусировалась девушка на фильме «Синг Стрит» (2016 года) – ностальгической музыкальной драме о взрослении. По словам Гюнай, фильм способствовал тому, что ее собственные стереотипы о европейской культуре и образе жизни разрушились. В частности, картина переубедила девушку в том, что в Европе семейные ценности не играют большой роли, а чувство толерантности европейцам чуждо.

Лучшей журналистской работой по итогам конкурса признана статья журналиста новостного издания Xeberlent.az Камала Мамедова, который пишет под псевдонимом Камал Яшар и специализируется на новостях культуры и социума.

В своей статье под названием «Сказка о пятом участнике группы «Битлз» он анализирует один из фильмов, который открыл VII Европейский кинофестиваль в Баку – испанскую трагикомедию «Легко живется с закрытыми глазами» (2013 год).

Отбор лучших работ в рамках конкурса осуществляло жюри представительства ЕС. Конкурс был посвящен Году мультикультурализма, которым в нашей стране был объявлен 2016 год.

Победители конкурса, проведенного представительством ЕС, отправятся на легендарный Берлинский кинофестиваль (Берлинале), который в этом году пройдет 9–19 февраля. Евросоюз берет на себя все расходы, связанные с поездкой, в частности, авиабилеты, расходы на проживание и питание, а также билеты на сам фестиваль.

Подобный конкурс по итогам кинофестиваля проводится представительством Евросоюза в Азербайджане второй год подряд.

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Европейский кинофестиваль в Баку в этом году проходил в первой половине ноября. На нем демонстрировались 19 фильмов европейского производства и азербайджанская философская драма «Красный сад» (2015 год) режиссера Мирбалы Салимли.

В Баку приехали режиссеры трех европейских фильмов – «Национальный герой» (Хорватия), «Штрайф: дорога в ад» (Австрия) и документального фильма «Терра» (Франция). Зрители имели возможность пообщаться с режиссерами после кинопоказов.

Отличительной чертой VII Европейского кинофестиваля стало то, что он проходил не в одном кинотеатре, как в предыдущие годы, а сразу в трех Park Cinema.

Елена Остапенко, Э.Т.