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Культура

По приглашению университета ADA в Центре Мугама блистательно выступил Louisiana Jazz Ensemble - ФОТО 27.05.2017 01:44

В рамках гастрольного тура в Баку джазовый ансамбль Louisiana Jazz Ensemble из Нового Орлеана (штат Луизиана, США) выступил на сцене Международного центра мугама.

Визит ансамбля в столицу Азербайджана состоялся по приглашению заместителя министра иностранных дел, ректора Университета ADA Хафиза Пашаева, который присутствовал на концерте.

Мероприятие прошло при поддержке Международного центра мугама, информационная поддержка - телерадиокомпания Lider.

Основатель ансамбля Louisiana Jazz Ensemble Фредерик Старр - профессор Университета Джонса Хопкинса, ученый в сфере политических наук - является почетным доктором Университета ADA.

Работая в колледже Тулейна в 1980 году, Старр организовал джазовый ансамбль, в котором сам играл на кларнете. Репертуар ансамбля состоит из классического новоорлеанского джаза 1930-х годов. Ансамбль известен как в США, так и в Европе.

Перед началом концерта Фред Старр рассказал, что в этот вечер исполнит произведения, написанные в первые три десятилетия прошлого столетия: «Вся музыка, которую мы исполним - танцевальная, она не для высокопарных событий, ведь тогда во всем мире танцоры определяли музыку, а не наоборот». Господин Старр также отметил, что слушал мугам и относится к этой музыке с огромным уважением.

Ведущий вечера, джазовый обозреватель, который также ведет джаз-программы по телеканалу Lider и радиостанции Lider FM, Тофик Гасансой сообщил публике интересный факт: в 1969 году Фредерик Старр был в Баку и даже выступал вместе с Вагифом Мустафазаде на одной сцене.

В составе ансамбля на сцене Международного центра мугама выступили Фред Старр (кларнет и тенор-саксофон), Дэвид Боддингхаус (фортепиано), Джон Джойс (ударные), Фред Лонзо (тромбон), Роберт Нуньес (туба), Майк Питерс (банджо) и Чарли Фарделла (корнет).

О том, что в Баку любят джаз, хорошо известно. И этот концерт также прошел с аншлагом. Зал долго не отпускал исполнителей аплодисментами.

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