Указом Президента Гурбангулы Бердымухамедова послу Азербайджанской Республики в Российской Федерации Поладу Бюльбюльоглу присвоено почетное звание "Народный артист Туркменистана".

Как следует из текста Указа, высокого звания Полад Бюльбюльоглу удостоен за особые заслуги в укреплении отношений дружбы, братства, добрососедства и сотрудничества между народами Туркменистана и Азербайджана, упрочении диалога между двумя государствами в культурной и гуманитарной сферах, за талант и успехи в развитии песенно-музыкального искусства.