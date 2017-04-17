В рамках Дней Франкофонии в Баку французский актер Феликс Либрис представил моноспектакль по известной комедии Мольера «Скупой».

Либрис был «одним в трех лицах», исполняя роли Гарпагона, Валера, Клеанта, Марианны, виртуозно перевоплощаясь из одного персонажа в другой при отсутствии на сцене каких-либо декораций.

«Это - новая форма представления драматического произведения, которая пока не практикуется ни в Азербайджане, ни во Франции. Здесь главная сложность в реализации, технике, так как играть одновременно всех героев нелегко», - сказал Либрис в беседе с журналистами, передает телеканал CBC.

По его словам, секрет в том, что зритель в течение часового представления видит на сцене одного актера, но в его представлении оживают все персонажи и декорации.

По мнению театральных специалистов, преимущество таких спектаклей в их мобильности, при этом показ не требует больших финансовых затрат.

Комедия была представлена в пятницу, 14 апреля, в бакинском Французском лицее, а также будет показана в понедельник, 17 апреля, в то же время в Landmark. Вход на спектакль свободный.

Неделя Франкофонии, которая проходит в Азербайджане с 1 по 22 апреля, включает показы фильмов и спектаклей, выступления творческих коллективов из франкоязычных государств, концерты джазовой музыки и выставки.

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