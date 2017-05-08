Российская теле и радиведущая, актриса и модель Виктория Боня, ставшая причиной недопонимания между Бураком Озчивитом и Фахрией Эвджен, продолжает комментировать фотографии актера в социальной сети Instagram.

Напомним, что комментарий «nice» от В.Бони под снимком Б.Озчивита вызвал ревность его возлюбленной Ф.Эвджен, которая ранее также приревновала актера к модели иранского происхождения Махлагхи Джабери, настояв на том, чтобы будущий супруг заблокировал звездную поклонницу.

Судя по тому, что В.Боня продолжает активно комментировать Б.Озчивита в Instagram, подобного требования по отношению к российской звезде Ф.Эвджен пока не выдвигала. Но, как сообщают турецкие СМИ, хоть актриса никак не комментирует данную ситуацию журналистам, в кулуарах перешептываются о том, что Ф.Эвджен ревнует Б.Озчивита к В.Боне и не исключено, что, как в случае с иранской моделью, актер в скором времени заблокирует в сети и российскую звезду.

Напомним, что свадьба турецкой звездной пары состоится 29 июня в Стамбуле.

Виктория Боня

Бурак Озчивит и Фахрия Эвджен

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Ф.В, Г.Р.