USD1.7026
EUR1.8683
RUB0.0294
Brent49.58
WTI46.63
Золото2 090.88
S&P 500 Index2 399.29
Nikkei 22519 895.70
Бомонд

Фахрия Эвджен продолжает ревновать Бурака Озчивита к Виктории Боне - ФОТО 08.05.2017 11:59

Российская теле и радиведущая, актриса и модель Виктория Боня, ставшая причиной недопонимания между Бураком Озчивитом и Фахрией Эвджен, продолжает комментировать фотографии актера в социальной сети Instagram.

Напомним, что комментарий «nice» от В.Бони под снимком Б.Озчивита вызвал ревность его возлюбленной Ф.Эвджен, которая ранее также приревновала актера к модели иранского происхождения Махлагхи Джабери, настояв на том, чтобы будущий супруг заблокировал звездную поклонницу.

Судя по тому, что В.Боня продолжает активно комментировать Б.Озчивита в Instagram, подобного требования по отношению к российской звезде Ф.Эвджен пока не выдвигала. Но, как сообщают турецкие СМИ, хоть актриса никак не комментирует данную ситуацию журналистам, в кулуарах перешептываются о том, что Ф.Эвджен ревнует Б.Озчивита к В.Боне и не исключено, что, как в случае с иранской моделью, актер в скором времени заблокирует в сети и российскую звезду.

Напомним, что свадьба турецкой звездной пары состоится 29 июня в Стамбуле.

Виктория Боня

Бурак Озчивит и Фахрия Эвджен

Читайте по теме:

Виктория Боня рассорила Бурака Озчивита с Фахрией Эвджен – ФОТО

Ф.В, Г.Р.

5468количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Арестована группа военных и гражданских, сотрудничавших с армянскими спецслужбами с целью терактов в БакуЗа сутки более 520 водителей были оштрафованы за нарушение запрета на движение по «Полосам Исламских игр» - ВИДЕОВ сеть попали снимки горевшего живьем человека во время беспорядков в Венесуэле - ФОТО - ВИДЕОDihaj на красной дорожке церемонии открытия «Евровидения 2017» - ФОТООфициальный итог: Макрон стал президентом Франции с 66% голосов - ФОТО - ОБНОВЛЕНОФахрия Эвджен продолжает ревновать Бурака Озчивита к Виктории Боне - ФОТОИран пообещал уничтожить в Саудовской Аравии всё, кроме святых местЕдинственный в Азербайджане генерал-полковник Советской армии готовится к 9 мая - ВИДЕОДвенадцатилетнюю девочку с IQ как у Эйнштейна не хотели брать в школу - ФОТО«Арсенал» уверенно обыграл «Манчестер Юнайтед» - ФОТО - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

8 мая13:33 Определился победитель Neymar Jr’s Five в Азербайджане - ФОТО13:23 Генеральный директор ИСЕСКО посетил Бакинскую высшую школу нефти13:14 Будет проведен весенний осмотр железнодорожных хозяйств13:02 СМИ сообщили о массовых задержаниях на протестах в Париже12:44 В США аллигатор напал на десятилетнюю девочку - ФОТО12:26 Мэрия Бурсы в преддверии годовщины оккупации Шуши выступила за активное сотрудничество с армянами – ФОТО12:16 Ростислав Певцов выиграл серебро Кубка мира в Ченгду12:08 Форвард сборной Азербайджана отстранен из турецкого клуба11:59 Фахрия Эвджен продолжает ревновать Бурака Озчивита к Виктории Боне - ФОТО11:31 Moody’s озвучил рейтинг Азербайджана11:18 Баку – в первой пятерке у российских туристов на 9 мая11:11 Джанлука Вакки выступил в Баку с диджейской программой - ФОТО11:00 Jeep Renegade поступил в продажу в Азербайджане - ФОТО10:55 Иран приглашает другие страны к участию в карабахском урегулировании – Мубариз Ахмедоглу10:51 Dihaj встретилась с соотечественниками в Киеве – ФОТО