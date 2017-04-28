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Известный американский актер покончил с собой – ФОТО – ВИДЕО 28.04.2017 19:51

Звезда диснеевского фильма «Чудо» Майкл Мантенуто был найден в штате Вашингтон местной полицией мертвым в своей машине с огнестрельным ранением в голове.

Как сообщает журнал People, по официальным данным, он покончил с собой, выстрелив себе в голову. Причины самоубийства неизвестны. У Майкла осталась жена Кати и двое детей — дочь Ава и сын Лео.

Самой известной ролью Майкла стал Джек О'Каллахан в диснеевском фильме «Чудо» 2004 года — о подготовке американской хоккейной команды перед известным матчем между командами СССР и США на зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде. Американская сборная, набранная из игроков студенческих команд, тогда одержала неожиданную победу. В этом фильме Майкл снимался вместе с кинозвездой Куртом Расселом, игравшим тренера.

Сам Мантенуто в юности выступал в юниорской команде Walpole в Восточной Хоккейной Лиге. Затем играл за Университет штата Массачусетс в Бостоне и Нью-Хэмпширский университет. В 2000 году он стал членом хоккейной команды Университета штата Мэн. Затем перешел на тренерскую работу. А после записался в армию.

Помимо сделавшего его знаменитым фильмом «Чудо» Майкл сыграл также еще в ряде картин — в том числе «Серфере» с Мэттью Макконохи в главной роли.

С.К., И.А.

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