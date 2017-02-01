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Бомонд

Модная коллекция «Карабах» вновь показана в Берлине – ФОТО 01.02.2017 20:34

Коллекцию молодого дизайнера из Берлина Леони Мерген под названием «Карабах» вновь показали в столице Германии.

Вслед за успешным показом, прошедшим в рамках Berlin Mercedes Benz fashion week, коллекция «Карабах» была представлена на ежегодном мероприятии «L’Oreal Professionnel», прошедшем в столице Германии 31 января, которое посетило около 200 представителей этого всемирно известного косметического бренда.

Как и на Неделе моды, коллекция «Карабах» произвела успех и на мероприятии «L’Oreal Professionnel», основная тема коллекции - Карабах и его наследие, привлекшие всеобщее внимание гостей.

Дизайнер Леони Мерген вдохновилась на создание модной коллекции богатым культурным наследием Азербайджана – коллекция «Карабах» создана из тканей, подобных тем, которые использовались в национальной одежде Карабахского региона Азербайджана.

В модных образах  представлены узоры, схожие с национальными коврами Азербайджана, верхняя одежда с вырезами и рукавами, которые могут носить и мужчины, и женщины.

Подготовка и демонстрация этой коллекции являются очередным проектом TEAS по пропаганде культуры Азербайджана и информированию об оккупации Нагорно-Карабахского региона Азербайджана армянскими вооруженными силами.

«Карабахская коллекция» - очень интересный проект для TEAS - мы довольны тем, что представили мировой аудитории модную коллекцию молодого берлинского дизайнера Леони Мерген, навеянную культурой Азербайджана, и поддержали этот проект. Широко освещаемая в международном медиа-пространстве коллекция «Карабах» - хорошая возможность для того, чтобы рассказать об оккупации Нагорного Карабаха Арменией и сохранить наше национальное культурное наследие», - отмечает председатель и учредитель Общества Европа-Азербайджан Тале Гейдаров.

Более подробная информация о модной коллекции «Карабах» доступна на сайте.

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На Берлинской неделе моды представлена модная коллекция «Карабах» - ФОТО

Ф.В, Г.Р.

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