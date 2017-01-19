В рамках Berlin Mercedes Benz fashion week при поддержке Общества Европа-Азербайджан (TEAS) состоялся показ молодого дизайнера из Берлина Леони Мерген, основой темой которого стал Карабах и его наследие, привлекшие всеобщее внимание.

Л.Мерген вдохновилась на создание модной коллекции богатым культурным наследием Азербайджана – коллекция «Карабах» создана из тканей, подобных тем, которые использовались в национальной одежде Карабахского региона Азербайджана. В модных образах представлены узоры, схожие с национальными коврами Азербайджана, верхняя одежда с вырезами и рукавами, которые могут носить и мужчины, и женщины.

Показ коллекции, состоящей из 26 образов, проходил в сопровождении азербайджанского мугама и инструментальной музыки. Коллекция Леони Мерген, в необычной форме отражающая межкультурные отношения и выполненная очень практично с технической точки зрения, была высоко оценена участниками мероприятия.

Подготовка и демонстрация этой коллекции являются очередным проектом TEAS по пропаганде культуры Азербайджана и информировании об оккупации Нагорно-Карабахского региона Азербайджана армянскими вооруженными силами.

«Карабахская коллекция» - очень интересный проект для TEAS - мы довольны тем, что представили мировой аудитории модную коллекцию молодого берлинского дизайнера Леони Мерген, навеянную культурой Азербайджана, и поддержали этот проект. Широко освещаемая на высоком уровне в международном медиа-пространстве Берлинская неделя моды – хорошая возможность для того, чтобы рассказать об оккупации Нагорного Карабаха Арменией и сохранить наше национальное культурное наследие», - отмечает председатель и учредитель Общества Европа-Азербайджан Тале Гейдаров.

Более подробная информация о модной коллекции «Карабах» доступна на сайте.

Ф.В., Э.Т.