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Шоу-Бизнес

На Берлинской неделе моды представлена модная коллекция «Карабах» - ФОТО 19.01.2017 16:24

В рамках Berlin Mercedes Benz fashion week при поддержке Общества Европа-Азербайджан (TEAS) состоялся показ молодого дизайнера из Берлина Леони Мерген, основой темой которого стал Карабах и его наследие, привлекшие всеобщее внимание.

Л.Мерген вдохновилась на создание модной коллекции богатым культурным наследием Азербайджана – коллекция «Карабах» создана из тканей, подобных тем, которые использовались в национальной одежде Карабахского региона Азербайджана. В модных образах  представлены узоры, схожие с национальными коврами Азербайджана, верхняя одежда с вырезами и рукавами, которые могут носить и мужчины, и женщины.

Показ коллекции, состоящей из 26 образов, проходил в сопровождении азербайджанского мугама и инструментальной музыки.  Коллекция Леони Мерген, в необычной форме отражающая межкультурные отношения и выполненная очень практично с технической точки зрения, была высоко оценена участниками мероприятия.

Подготовка и демонстрация этой коллекции являются очередным проектом TEAS по пропаганде культуры Азербайджана и информировании об оккупации Нагорно-Карабахского региона Азербайджана армянскими вооруженными силами.

«Карабахская коллекция» - очень интересный проект для TEAS - мы довольны тем, что представили мировой аудитории модную коллекцию молодого берлинского дизайнера Леони Мерген, навеянную культурой Азербайджана, и поддержали этот проект. Широко освещаемая на высоком уровне  в международном медиа-пространстве Берлинская неделя моды – хорошая возможность для того, чтобы рассказать об оккупации Нагорного Карабаха Арменией и сохранить наше национальное культурное наследие», - отмечает председатель и учредитель Общества Европа-Азербайджан Тале Гейдаров.

Более подробная информация о модной коллекции «Карабах» доступна на сайте.

Ф.В., Э.Т.

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