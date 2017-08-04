Мы уже писали о том, что армянская диаспора России весьма эффективно воздействует не только на общественное мнение этой страны, но и на процесс принятия решений ее политическим руководством, даже несмотря на то, что повестка армян зачастую не только противоречит, но и вредит национальным интересам российского государства.

Добиться столь впечатляющих результатов армянам удается за счет планомерной экспансии в общественно-политической и экономической сферах. Армяне уже буквально подмяли под себя многие ведущие российские СМИ, паралельно опутывая своими щупальцами и деловую среду России.

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Однако, этим далекоидущие планы мирового армянства, филиалом которого может считаться диаспора в России, не ограничиваются.

Как известно, армяне прекрасно освоили принципы по изменению демографии регионов, которые являются для них стратегически важными, и в которых они проживают весьма концентрированно.

Такова картина в США, так в последние десятилетия армяне активно заселяются и в ряд субъектов Российской Федерации, расположенных на самых южных, плодородных рубежах, в непосредственной близости от Черного и Каспийского морей – Ставрополье и Краснодарском крае.

Столь любопытная география армянской миграции приобретает еще более угрожающие очертания, когда к данным по Ставропольскому и Краснодарскому краям РФ приплюсовывается демографическая статистика не признанной Абхазии, где армяне также существенно увеличили свое присутствие – сегодня их здесь уже больше, чем грузин, и составляют они порядка 20% населения.

Во всех упомянутых выше регионах, как в свое время и в Нагорном Карабахе, армяне активно занимаются заселением территорий, чтобы потом, когда наступит подходящий момент, выдвинуть свои претензии, суть которых, как известно, сводится к достижению заветной цели – построению «Великой Армении от [Черного] моря и до [Каспийского] моря.

В данном контексте уместно будет привести немного статистики.

Армяне и южные рубежи России

Сегодя армяне в Краснодарском крае — это крупнейшая армянская община России.

Согласно переписи 1989 года, в Краснодарском крае проживало свыше 182 тыс. армян (34,2 % от общей численности армян в РСФСР), согласно переписи 2002 года — уже 275 тыс. (24,3 % от общей численности армян в Российской Федерации, 5,4 % населения края).

В период между переписями населения 1989 и 2002 годов армяне стали второй по численности после русских этнической общностью Краснодарского края (в 1989 году второе место после русских занимали украинцы).

Однако по многим неофициальным данным, реальная численность армян в крае значительно больше официальных. Так, например, приводятся цифры от 500 тысяч до 1 миллиона. По данным главы Союза Армян России Ара Абрамяна, в Краснодарском крае живёт от 650 тысяч до 700 тысяч армян. В составе края в 1925 году был образован Армянский национальный район.

В то же время, в Ставропольском крае армяне - это вторая по численности армянская община России.

Согласно переписи 1979 года, в Ставропольском крае проживало 40 тыс. армян, согласно переписи 2010 года — уже 161 324. Таким образом, по официальным данным армяне составляют 6 % от населения края. По не официальным данным в Ставропольском крае проживают около 300-400 тыс армян (от 11% до 15% населения), что указывает на чрезмерно высокую концентрацию армян в этом регионе.

Учитывая печальный опыт Нагорного Карабаха, куда армяне активно заселялись из Персии и Малой Азии стараниями Российской Империи, став впоследствии большинством, а также Абхазии, где сегодня они – вторая по численности этническая группа, можно предположить, что два упомянутых выше российских края ждут еще более серьезные проблемы, чем те, с которыми жители уже успели столкнуться.

Приведем лишь несколько примеров, которые корнями уходят в теперь уже далекие 90-е. Именно тогда армяне стали закладывать фундамент свой преступной сети на территории Ставрополья и Краснодарского края.

Армянская война за Минводы

Как отмечала в 1998 году влиятельная газета «Коммерсант», именно тогда шла «армянская война за Минеральные воды», которую с большим трудом смогла остановить оперативно-следственная бригада Южного РУОПа, Главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД и прокуратуры Ставропольского края.

На протяжении шести лет криминальные группировки вели борьбу за контроль над элитной курортной зоной — Кавказскими Минеральными Водами.

Вот что пишет об этом «Коммерсант»:

«...Ситуация изменилась, когда в регионе собралось большое количество армян из Нагорного Карабаха. В 1991 году там были созданы армянские культурно-национальные общины, которые возглавили состоятельные люди, имеющие обширные связи в местных властных структурах. Официально общины создавались для оказания гуманитарной помощи беженцам и содействия армянам-предпринимателям. На практике они фактически являлись прикрытием для "отрядов самообороны", в которые в основном входили бойцы, до этого воевавшие в Карабахе. Одну из таких общин — пятигорскую — возглавили Валерий Григорян и Размик Мнацаканов. Их помощниками стали "вор в законе" Арам Юзбашев и уголовные "авторитеты" Артур Додоян (Артур Оренбургский), Ваник Каракозян, Геннадий Новосардян (Гено) и Арам Ерицян.

[…] Правоохранительные органы Кавказских Минеральных Вод долгое время хранили олимпийское спокойствие, пока [армянские мафиози терроризировали город]. Ни одно из убийств раскрыто не было. Так могло продолжаться и дальше, если бы ситуацией не заинтересовался тогдашний прокурор Ставропольского края Юрий Лушников. Он обратился в Южное региональное управление по организованной преступности с предложением создать оперативно-следственную бригаду, которая занялась бы расследованием "войны за нарзанные источники". За полтора года бригаде, численность которой колебалась от 25 до 50 человек, удалось раскрыть 101 преступление, совершенное армянскими преступниками.

[...] У преступников было изъято более 30 единиц огнестрельного оружия, тысячи единиц боеприпасов, а также армейские мины и самодельные бомбы.

Интересно, что когда следствие стало приносить результаты, в Ставрополье зачастили проверяющие из Москвы. Проверки завершились тем, что Лушников, который не раз заявлял о коррумпированности как руководителей органов внутренних дел Ставропольского края, так и работников администрации Кавказских Минеральных Вод, был снят с должности "за неудовлетворительную работу". Сам бывший прокурор рассказывал, что постоянно испытывал давление "самых разных сторон", а за прекращение уголовного преследования участников армянской группировки ему предлагали $1 млн. Когда он отказался взять деньги, с ним разобрались с помощью его же коллег из прокуратуры», - писала газета.

Впрочем, с годами ситуация не изменилась.

Воз и ныне там...

Не далее чем в 2014 году, после конфликта между армянином и русским (первый ударил его бутылкой по голове) в Минводах разразился межнациональный скандал.

Началось все с драки в кафе «Евгения» в ночь с 20 на 21 сентября. Как сообщила прокуратура края, драка произошла между Андраником Ц. и Романом С. Армянин ударил русского бутылкой по голове.

Пока ударенному бутылкой зашивали голову, его ждал приятель Анатолий Ларионов, который и подвергся атаке дружков Андраника.

Дело в том, что армяне - участники потасовки в кафе не посчитали инцидент исчерпанным и поехали в центральную районную больницу для дальнейшего выяснения отношений. Именно там 40 армян атаковали молодого человека, жестко избив его до смерти.

Сразу после задержания главного фигуранта дела о массовой драке со смертельным исходом в больнице Минеральных Вод, армяне Ставрополья выступили с открытым письмом, попытавшись «перевести стрелки».

«Некоторые деструктивные силы пытаются выставить эту драку как межнациональный конфликт, несмотря на то, что среди задержанных и подозреваемых - представители различных этногрупп... К сожалению, на Ставрополье наблюдаются попытки придать межнациональную окраску бытовым и криминальным конфликтам», - отмечалось в письме.

Однако жители Минвод с ними согласны не были - они вышли на митинг, выразив протест, против произвола армянских бандитов.

И это далеко не единичный случай преступлений армянской этнической группировки на юге России.

Кровавая бойня «воров в законе»

Фигуранту другого громкого дела – жителю Сочи Владимиру Оганяну, участнику убийства известного сочинского коронованного «вора в законе» Петра Кусаева, удавалось скрываться от правосудия долгие 8 лет. И лишь в августе 2015 года беспредельщика удалось схватить на бескрайних просторах Армении.

14 июля 2007 года жители улицы Молокова в Сочи до сих пор вспоминают с ужасом и вздрагивают от каждого хлопка, взрыва питард.

Тогда никто не обратил внимания на скромные «Жигули», въехавшие во двор. Неожиданно оттуда выскочили четверо мужчин и открыли стрельбу по жившему здесь «авторитету» Петру Кусаеву на глазах оцепеневших от ужаса женщин и детей.

Правоохранители выяснили, что организатором и участником громкого убийства стал еще один местный криминальный авторитет Григорий Еремян. Причиной раздора двух авторитетов стало то, что осетин Кусаев пошел на конфликт с частью армянской диаспоры.

Не теряя времени, Еремян взял своих верных «товарищей» Артура Карогозяна, вышеупомянутого Владимира Оганяна и Эдуарда Пашяна, сел в «Жигули» и отправился к дому врага. Их не остановил даже тот факт, что во дворе гуляли маленькие дети, которые могли погибнуть от пуль. Сделав свое дело, Еремян со своими сообщниками и оружием скрылись в Абхазии, затем перебрались в Армению.

Однако тогда жители Сочи даже не подозревали, что спустя несколько лет городом будет заправлять армянин по кличке «Робсон», которого нарекут правителем черноморского побережья России. Тот самый, что разъезжает на посольской машине Республики Армения.

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Как отмечал проект «Преступная Россия», «в Сочи больше нет закона, ибо теперь всем в городе заправляет Татулян Рубен Альбертович, 1969 года рождения, сочинский уроженец и ведущий представитель армянской диаспоры в городе, который фактически является теневым правителем всего российского черноморского побережья Кавказа». Рубен Татулян, он же «Робсон» - преемник убитого «вора в законе» Деда Хасана.

Рубен Татулян стал «смотрящим» от криминалитета и преемником убитого «вора в законе» Деда Хасана. Получив прозвище «Робсон», бывший спортсмен своей жесткой рукой продвигает интересы преступного мира и армянской диаспоры во все властные структуры региона. Многие назначения силовиков и представителей судейского состава не проходят без его одобрения.

Примечательно, что, если в городе Сочи и окрестностях правил ставленник Деда Хасана Робсон, то в Анапе у руля стоял другой представитель армянской диаспоры, также бывший «серым правителем» всероссийского курорта, и ставленник того же Деда Хасана – Сергей Зиринов (Зиринян).

«По неофициальной информации, обоих «управляющих» связывали тесные дружеские узы и договоренность о разграничении влияния во всем регионе черноморского побережья Кавказа. Они вместе обеспечивали отдых и пребывание высокопоставленных должностных лиц государства. Стоит отметить, что, кроме недвижимого имущества, Татулян перенял у предшественников и навыки общения с элитой российского общества, в частности, продолжил начатую Кагосяном и Лианой Сырцовой традицию гостеприимно принимать и всячески развлекать важных персон, посещающих город Сочи.

Через некоторое время после убийства Деда Хасана Сергей Зиринов, теневой управленец Анапы, был арестован по обвинению в рейдерских захватах предприятий и убийстве неугодных бизнесменов. Возможно, именно это стечение обстоятельств и привело Робсона к тому, что он стал единоличным правителем важнейшей стратегической и курортной зоны России. Отныне в городе и его окрестностях ничего нельзя решить без его согласия. Рубен Татулян ездит с эскортом, состоящим из бронированных автомобилей, и в сопровождении десятка вооруженных до зубов охранников. Стоит отметить, что номера его личного автомобиля принадлежат дипломатическому корпусу республики Армения.

Чего стоит недавний нашумевший случай в аэропорту Сочи, когда недовольный тем, что шлагбаум на территории VIP-парковки медленно открывался, Робсон просто его снес на дипломатической машине.

Видео этого сюжета обсуждала вся страна, но никаких последствий для Рубена Татуляна не последовало. Ни ФСО РФ, ни другие службы никак не отреагировали, просто пропустили этот скандал мимо ушей» - отмечает издание.

Церковные адепты нацизма

Между тем, паралелльно с преступным миром, свое «дело» на Юге России делает и основная идеологическая кузница армянства – церковь. И помогает ей в этом влиятельные представители диаспоры, одним из которых является выходец из Краснодарского края - Сергей Галицкий (фамилия до женитьбы — Арутюнян) - российский предприниматель, основатель и совладелец крупной розничной сети «Магнит». Галицкий сегодня один из богатейших людей России с состоянием в 6,8 млрд долларов.

C 2008 года бизнесмен владеет футбольным клубом «Краснодар» для которого отстроил суперсовременный стадион, обошедшийся в сотни миллионов долларов.

Так вот, порой армянские «патриоты» своей чрезмерной напористостью и наглостью вызывают раздражение местных жителей.

Приведем в качестве примера один случай, имевший место не так давно.

Итак, армяне установили в Армавире (Краснодарская область) мемориальную дощечку... в честь нацистского ублюдка Гарегина Нжде.

По всей вероятности, армяне уже не видят никакой разницы межу Ереваном, где совсем недавно при участии президента Саргсяна был открыт памятник этому нацисту, и Армавиром.

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«Да как так можно? Рядом с памятными досками героям Великой Отечественной войны установить табличку армянского лидера, который сотрудничал с нацистами», - негодуют несколько жителей Армавира. Именно они и обнаружили на территории местного храма мемориальный комплекс с именем человека, помогавшего фашистам.

Как известно, За сотрудничество с фашистами Нжде осудили на 25 лет. Но из тюрьмы этот негодяй не вышел, скончался от тяжелой болезни в 1955 году.

А 57 лет спустя в Армавире (к этому городу Нжде не имеет никакого отношения, здесь просто живут армяне), на территории армянского храма Успения Пресвятой Богородицы, установили мемориальную доску этому преступнику.

Считаю, что такое соседство предателя с настоящими героями просто недопустимо, - говорит армавирец, юрист Илья Хлопков в интервью «Комсомольской правде». - Я сам был на территории храма и видел этот мемориал. А когда стал узнавать, когда его установили, выяснилось, что его возвели по инициативе молодежного комитета при армавирском отделении Союза армян России. Зачем надо было помещать на одну доску человека, добровольно пошедшего на сотрудничество с Третьим рейхом? Не смутил устроителей данного мемориала и тот факт, что осужденный к 25 годам тюремного заключения Гарегин Нжде так и не был реабилитирован. А ведь критерием для установки мемориальной доски какому-либо лицу являются бесспорные заслуги перед обществом, причем все достижения должны иметь официальное признание и подтверждения соответствующими документами.

Как сообщают СМИ, жители Армавира собрались идти в прокуратуру, чтобы в этом деле разобрались служители закона.

Правда, армянам до этого нет никакого дела.

- То, что памятная доска Гарегину Нжде, установленная на территории нашего храма кому-то не нравится, впервые от вас слышу. К нам никто не приходил с жалобами и не требовал ее убрать, - сообщил все той же «КП» настоятель армянской апостольской церкви Успения Пресвятой Богородицы, протоиерей Макар. - Для нас Нжде - человек, боровшийся за права армян, и мы не считаем его предателем!

Коротко и предельно ясно.

Нас - армян, мол, не интересует, что вы там «местные» разворчались. Делать будем то, что считаем нужным. Стрелять, бить, убивать, ставить памятники нацистам...

Ведь для этого у армян есть все необходимое – существенное демографическое присутствие (того и гляди, заявят о праве на самоопределение), финансы армянских миллиардеров вроде Галицкого и, конечно, робсоны и прочие криминальные элементы, буйным цветом разухабившиеся по всему черноморскому побережью.

Как отмечал один из армянских пользователей в соцсети Вконтакте – «осталось теперь узаконить права на хорошенько обжитые территории Юга России и... прорваться к Каспию, а там, гляди, и удастся соединить все эти земли с Арменией».

Возможно, кому-то эта фраза покажется до ужаса примитивной и фантастической. Однако не стоит недооценивать армян. Именно в этом их самый большой трюк, ведь они убедили российский народ и власть, в том, что от них никакой угрозы в адрес российского государства исходить не может. Только вот факты говорят об обратном – угроза, и весьма серьезная, не просто есть, она набирает нешуточные обороты.

1news.az