Армянское государство на службе у криминалитета - ФОТО - ВИДЕО

На днях ряд зарубежных СМИ распространил информацию о том, что сочинский «вор в законе» Рубен Татулян прибыл на сходку в Чехию c дипломатическим паспортом Армении.

Сообщалось, что на сорванной воровской сходке, помимо Рубена Татуляна, известного в преступной среде по прозвищу «Робсон», в Карловых Варах были настигнуты Гайоз Звиададзе («Гия Кутаисский»), Гела Кардава («Гела») и его недавно коронованный «крестник», житель Москвы Дмитрий Забродин.

После задержания все участники сходки были водворены в изолятор временного содержания.

О том, что в Чехию прибывает «воровская» делегация, которая намерена короновать двух новых «законников», силовики узнали заранее. Кроме того, стало известно, что Рубен Татулян помимо армянского диппаспорта использовал в России служебный автомобиль посольства Армении с дипломатическими номерами 138 D 307 77 RUS.

Комментируя данную информацию, председатель Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде отметил, что использование дипломатического паспорта и служебной машины посольства Армении представителем преступного мира является обычным явлением для этой страны.

«Чего можно ждать от страны, руководитель которой официально признается в уничтожении азербайджанского мирного населения в Ходжалы? Само руководство Армении преступное, именно поэтому у них «воры в законе» гуляют с дипломатическими паспортами», - сказал он.

Однако А.Ализаде не считает, что обнаружение диппаспорта Армении у представителя криминального мира в Чехии может привести к политическому скандалу.

«Дело в том, что в самой Европе прекрасно знают, что за преступный режим управляет Арменией. Да и в европейских странах имеется большая армянская диаспора, которая влияет на решения европейских политиков, и они закрывают на это глаза. Обратите внимание, в ходе президентских выборов во Франции все кандидаты обещали решить нагорно-карабахский конфликт в пользу Армении», - сказал он.

По словам А.Ализаде, сами же армяне устали от захватившего власть карабахского мафиозного клана.

«Лишь смена власти в Армении может сделать ее нормальной цивилизованной страной», - в то же время отметив, что мирным способом смена власти в Армении невозможна.

Он напомнил, что после распада Советского Союза криминальные элементы в ряде стран присутствовали в правительствах и парламентах.

«Однако, по истечении времени, все встало на свои места, преступники были отстранены от управления страной. Случай с диппаспортом свидетельствует о том, что в Армении этого не произошло», - сказал он.

Следует напомнить, что в начале года армянский блогер Арцруни Аветисян опубликовал видеоматериал, в котором президент Армении Серж Саргсян пирует с «ворами в законе» Асланом Усояном («Дед Хасан»), Размиком Амояном («Чако») и другими представителями криминалитета.

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Опубликованное видео говорило о тесных связях Саргсяна с «верхушкой» криминального мира. Действо, если верить указанной дате, происходило 28 мая 1993 года. Министром обороны Армении Серж Саргсян стал сразу после этой встречи – в августе 1993 года.

По некоторым данным, «Дед Хасан» и поспособствовал успешной карьере Саргсяна, вплоть до президентства.

1news.az неоднократно рассказывал о том, как устроена преступная группировка Саргсяна, захватившая власть.

В одном из материалов (опубликован в 2012 г.) автор, представившийся Джоном Ричардсоном (статья была получена по электронной почте), утверждал, что «Саргсян и Кочарян, можно сказать, на пару смастерили систему общественных взаимоотношений, превратившую обычных жителей страны в обитателей «зоны», верховодит коей братва «пахана» - Сержа Саргсяна».

«Есть у него свои «шестерки», «шныри», «фраера», «гопники», «стремляги» в конце концов… да кто угодно. Не стану вдаваться в подробности воровской иерархии. Одно ясно– Саргсян в этой системе сегодня – и «пахан» и «администрация» тюрьмы (читай Армении) в одном лице.

Чего стоят только «клички» приближенных к «пахану» Саргсяну чиновников и бизнесменов (читай «блатных»). Конечно кто-то, вполне возможно, уже лишился своих титулов. Однако не помешает вспомнить…

Тут и Черный Гаго (Гагик Бегларян – являвшийся мэром Еревана), и Лифчик Самвел (депутат Самвел Алексанян), и Доди Гаго (Гагик Царукян, лидер «Процветающей Армении», ранее судимый за изнасилование), и Флеш-Барсег (Барсег Бегларян, партнер С.Саргсяна), и Лева с мукомольного (Левон Саргсян -дважды депутат), и Немец Рубо (Рубен Айрапетян - депутат), и Стрелок Рач (Рачья Арутунян – замдиректора Службы нацбезопасности), и Арменчик (Армен Геворгян - министр и даже вице-премьер), и Лиска (Сурен Хачатрян – чиновник, глава Сюника), и Красавчик Арут (Арутюн Памбукян – депутат)…», - писал Ричардсон.

Чуть ранее схожую информацию распространил и российский сайт «Версии».

По информации сайта, в Армении «параллельно официально декларированной финансово-бюджетной системе в государственной системе действует налаженная система теневых финансовых потоков, намного превосходящая по обороту официальную бюджетную систему».

По информации «Версий», с началом президентства Сержа Саргсяна также началось резкое проникновение в высшие структуры государственного управления уличных криминальных элементов, что привело к значительному росту преступности (подробности данного расследования можно прочесть на нашем сайте).

В свою очередь 1news.az также публиковал список имущества, принадлежащего армянским высшим должностным лицам.

С подробностями можно ознакомиться по указанным ниже ссылкам:

Грабители Армении - АНАЛИТИКА - ЧАСТЬ II

Грабители Армении – Часть III – «Арменчик», «Лиска», «Красавчик Арут» и другая «братва»

Грабители Армении - АНАЛИТИКА - ЧАСТЬ IV

Данные факты свидетельствуют, что по прошествии лет ситуация в армянской государственной системе не изменилась.

Напротив, можно говорить о еще более тесном переплетении интересов высшего армянского руководства и преступных групп.

1news.az