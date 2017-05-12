Национальный вопрос. Как показывает история, на протяжении веков для многих стран и народов он был одним из наиболее болезненных.

Но благодаря мудрости азербайджанского народа, в нашей стране эта проблема никогда не возникала.

Перманентные происки нечистоплотных сил, заинтересованных в дестабилизации обстановки в Азербайджане и посему натужно пытающихся разыграть здесь, скажем, несуществующие «талышскую карту» или «лезгинский вопрос», пресекались на корню - как азербайджанцами, так и проживающими здесь представителями национальных меньшинств.

И все-таки, кому выгодно раздувать эту тему в попытке столкнуть проживающие в Азербайджане народы?

Искаженная терминология

Храхоба и Урьяноба - наверное, прочитав эти названия, многие вспомнят, как несколько лет в прессе появлялось немало материалов, в том числе провокационных и явно нацеленных на разжигание вражды между азербайджанцами и лезгинами.

Эти два села преимущественно с жителями лезгинской национальности выросли на двух урочищах на территории Хачмазского района, и в 1954 году были сданы Азербайджанской ССР в 50-летнюю аренду Дагестанской АССР для использования в качестве гышлага (зимовье).

Ни до 1954 года, ни после этой даты эти территории официально не переставали быть частью Азербайджанской ССР.

Сама эта земля никогда не была предметом разногласий. Вопросом был лишь статус жителей двух сел после распада СССР и после истечения в 2004 году 50-летнего срока аренды.

И вот тут встал вопрос дальнейшего их проживания в своих домах, которые не были воздвигнуты и ни одной минуты не стояли на российской земле. Ряд СМИ, преимущественно проплаченных и в большинстве своем проармянских, даже не пытаясь разобраться в сути дела, сразу же подхватили «горячую» тему – проблему «российских анклавов» на территории Азербайджана.

Они методично муссировали и внедряли в сознание своих читателей неверную в отношении сел Храхоба и Урьяноба формулировку «анклав», несмотря на то, что азербайджанские СМИ многократно напоминали таким «коллегам», что на территории как Азербайджанской ССР, так и независимой Азербайджанской Республики нет никаких российских анклавов.

Для начала им предлагалось уяснить для себя разницу между терминами «анклав» и «эксклав». Анклав означает территорию одного государства, окруженную со всех сторон другим государством. Такими анклавами являются Бюсенген и Кампионе – территории, соответственно, ФРГ и Италии, окруженные со всех сторон Швейцарией. Если смотреть на них со стороны Швейцарии, то они анклавы, но если со стороны ФРГ и Италии – то это их эксклавы.

Российских анклавов на территории Азербайджана никогда не было.

Решение проблемы

В сентябре 2010 года между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой был подписан Договор о государственной границе, с описанием прохождения линии госграницы.

После подписания договора встал вопрос об определении статуса жителей сел Храхоба и Урьяноба - в основном, выходцев из Магарамкентского и Ахтынского районов Дагестана.

Им было предложено три варианта: либо принять гражданство Азербайджана и остаться в своих домах, либо остаться в своих домах в качестве российских граждан, но оформив вид на жительство в Азербайджане согласно азербайджанскому миграционному законодательству, либо же продать свою недвижимость по рыночной цене и переселиться на территорию России за счет госбюджета.

Tрудно предложить иные варианты решения вопроса статуса сельчан. В любом случае, никто никого насильно не выселял и не заставлял покидать свои дома.

Таким образом, постоянно проживавшие в Урьяноба граждане России воспользовались этим предложением, легализовав свое дальнейшее пребывание в Азербайджане в качестве граждан страны.

Жители Храхоба приняли решение о переселении в индивидуальном порядке на территорию Республики Дагестан. Процесс переселения начался весной 2011 года. Он прошел в условиях тесного сотрудничества компетентных органов Азербайджана, посольства России и властей Дагестана. Уже в середине апреля 2012 года все постоянно проживающие в Храхоба граждане России покинули село.

Таким образом, как в то время заявило посольство России в Азербайджане, «деликатную гуманитарную ситуацию вокруг вышеупомянутых сел можно считать полностью урегулированной в цивилизованном ключе, что стало еще одним проявлением установившихся между Россией и Азербайджаном отношений добрососедства и взаимопонимания». Дипмиссия отметила, что по поручению Президента России решаются вопросы оказания материальной помощи жителям села Храхоба, переселившимся из Азербайджана в Дагестан, за счет бюджета Российской Федерации.

Фото: село Храхоба, Хачмазский район АР.

В ноябре 2013 года, по просьбе жителей Храхоба, Милли Меджлис Азербайджана принял законопроект «О переименовании села Храхоба Хачмазского района на Палыдлы».

В 2014 году переселившиеся храхобинцы, недовольные процессом распределения участков в селении Новоаул Магарамкентского района Дагестана, вышли на митинг в Махачкале. Но это уже совсем другая история…

«Квартирный вопрос»

Есть известная азербайджанская пословица: «Qaşınmayan yerdən qan çıxarmaq», это означает преувеличивать, придавать неоправданно чему-то преувеличенно большое значение.

Как передает «Кавказский узел», 10 мая в РИА «Дербент» состоялась пресс-конференция, посвященная проблемам бывших жителей села Храхоба.

Поводом для ее проведения заместитель главного редактора РИА «Дербент» Амиль Саркаров назвал обращение в редакцию жителя села Храхоба Нагмета Нагметова.

По его словам, Нагмет Нагметов не может продать свой дом в Храхоба и получить компенсацию за жилье, которое он «как и многие другие бывшие жители села, был вынужден оставить на территории Азербайджана».

«Другие сельчане смогли продать свои дома и хоть какие-то деньги выручили за свое имущество. А Нагметову азербайджанские власти под надуманными предлогами мешают продать дом. Он обратился к нам за помощью, чтобы мы рассказали о его проблеме», - сказал Амиль Саркаров. Казалось бы, все понятно: у человека проблема и ему хотят помочь.

Заинтересовавшись вопросом, мы обратились к старожилам села Палыдлы, которые были свидетелями переселения жителей тогда еще Храхобы.

«Переселение семей, пожелавших принять российское гражданство, шло исключительно на добровольной основе. Дабы не было обид, сельчанам были предложены хорошие компенсации, размер которых в несколько раз превышал реальную стоимость оставляемой недвижимости. Представьте, по тем ценам, дом в Храхоба стоил приблизительно 15-20 тысяч долларов, а за него дают порядка 50-60 тысяч долларов. Поэтому жители Храхобы уезжали очень довольные», - вспоминает очевидец из соседнего селения, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, в ходе выплаты компенсаций в село приезжали представители органов исполнительной власти Дагестана: «Они сами говорили сельчанам, что на сумму выплаченных им компенсаций они могут купить в Дагестане не один, а два-три добротных дома».

«Что касается Нагмета Нагметова, то он попросил за свой старый дом крайне немыслимую цену – 150 тысяч долларов. Естественно, названная цена даже близко не стояла к реальной стоимости дома, и понятное дело, ему такие деньги не заплатили, предложив остаться здесь по примеру жителей села Урьяноба, которые, к слову, ни минуты не пожалели о своем решении. Но Нагмет и этого не захотел. Непонятно, чего же он хочет?» - недоумевает старожил.

Проблема, которой нет

На той же пресс-конференции (где, к слову, присутствовали представители только «Кавказского узла» и РИА «Дербент») главный редактор дербентского агентства Милрад Фатуллаев заявил, что ввиду того, что жители двух указанных сел «оказались в сложной ситуации», подписанный в сентябре 2010 года азербайджано-российский Договор о государственной границе «нельзя было ратифицировать».

«Мы занимались поиском документов, которые бы обосновывали передачу селений Храх-Уба и Урьян-Уба Азербайджану, были отправлены всевозможные запросы в соответствующие инстанции, но документы мы так и не нашли», - сказал он.

Возникает вопрос: зачем что-то искать, если можно обратиться к официальным документам - непосредственно к первоисточнику – документу 1954 года, и Договору, подписанному президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Дмитрием Медведевым в 2010 году?

Почему раздувать вопрос на пустом месте, как если бы речь шла о каких-то «спорных территориях»? Мы попросили разъяснить тему эксперта в области миграции Азера Аллахверанова:

«Вопрос с селами Храхоба и Урьяноба достаточно чувствительный и долгое время обсуждался – с начала 90-х годов, когда только был поднят, до 2010 года, когда Азербайджан и Россия подписали Договор о госгранице. В течение довольно длительного времени различными структурами - от соответствующих правительственных до местных муниципальных - этот вопрос обсуждался, изучались многочисленные документы, на основе которых впоследствии было принято решение о подписании азербайджано-российского Договора.

В силу этого абсурдно на данный момент поднимать этот вопрос вновь и таким образом ставить под сомнение решение глав двух государств.

Я помню, что в то время очень много было высказано в отношении нашей миграционной структуры, но я был свидетелем того, что Государственная миграционная служба Азербайджана проводила очень много практической работы в этих двух селах. С одним селом вообще не возникло никаких проблем, в другом частично они имели место. Правда, там не было людей, которые приняли [азербайджанское] гражданство, за исключением нескольких человек. По большей части, они получили компенсации и переехали.

Но был и определенный, мизерный процент людей, которые не были заинтересованы ни в получении гражданства Азербайджана, ни в том, чтобы покинуть село. Было предпринято много шагов, чтобы и они остались довольны. Например, был поднят вопрос о возможности предоставления специального статуса мигранта, который позволял им оставаться здесь без выполнения соответствующих миграционных процедур. Но на это они тоже не согласились…

Сейчас, спустя столько лет, этот вопрос снова поднимается, но я не думаю, что он будет достаточно актуализирован или станет темой, способной привести к какому-то недовольству не только на местном муниципальном, но и на политическом уровне. Что касается недовольства одного или нескольких жителей, то не всегда все могут быть довольны. Естественно, в этом случае могут быть определенные круги, которые захотят раздуть вопрос до уровня, скажем, пресс-конференции, каких-то международных организаций и т.д.

Но в то же время, раз сигнал есть, думаю, нужно все же изучить всю ситуацию с одним или несколькими недовольными жителями, считающими, что их интересы не были полностью удовлетворены, уточнить, в чем заключается суть этих интересов. Этим могла бы заняться межправительственная комиссия в составе полномочных представителей Дагестанской Республики РФ и Азербайджанской Республики, которая возьмет вопрос под свой контроль и будет четко координировать свои действия. Поскольку часто происходят случаи, когда определенные круги начинают действовать, преследуя свои интересы. Поэтому необходимо предпринять превентивные меры для того чтобы этого не допустить».

Резюмируя данную тему, хочется в очередной раз отметить, что выпады журналистов, подобные тем, что описаны в этой статье, ставят преследуют цель раздуть проблему одного или нескольких человек, придав ей максимальный резонанс, и выдав ее таким образом чуть ли не за международный скандал.

Вне всяких сомнений, подобные действия ни коим образом не соответствуют духу и уровню отношений между Россией и Азербайджаном и, конечно же, не смогут нанести им какой-либо урон.

Ф.Багирова