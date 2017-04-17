В Позднем Средневековье, изобретая национальный миф о происхождении хайского народа, «армянская традиция» непоправимо опорочила себя грехом кощунства.

Откровенный цинизм заключался в том, что замысел был основан на безнравственной идее подтасовать Библию для внедрения в нее этнического самоназвания «хай».

В «классическом» национальном сочинении «Патмутюн хайоц» («История хайев»), автором которого считается христианский священник по имени Мовсес Хоренаци (Мовсес из Хорена или Моисей Хоренский), выдуманный прародитель хайского народа Хайк оказался вставленным в библейское родословие Яфета.

Образ Мовсеса (причисленного армянской церковью к лику святых) был создан «традицией» для того, чтобы его словами поведать хайскому читателю о том, какими уловками и в каких именно местах должна быть препарирована Библия, ради внесения в Святое Писание чужеродного для нее элемента — хайского прародителя. Поскольку святотатство в отношении канонизированных текстов является первоисточником всей армянской историографии (факт совершенного «деяния» святого Мовсеса запротоколирован в Книге 1, гл. 4, 5, 6 «Истории хайев») «традиция» преподносит Хоренского не только как изобретателя «уникальной» методики сотворения мифа, но и как «отца-основателя» всей национальной историографии, трудившегося над «Историей хайев» в середине V века. Именно эта датировка и несет в себе то глубинное противоречие, которое разрушает национальную «традицию» от самых ее оснований.

Дело в том, что существование в V веке предполагаемого автора, называющего себя учеником и современником Месропа Маштоца (создателя армянского алфавита, умершего в начале V в.), опровергается информацией, как из других источников «традиции», так и обилием содержащихся в самом «Патмутюн» анахронизмов (т.е. ссылок на события, происходившие намного позже V века) и свидетельствующих о том, что ни в V, ни в VI, ни в VII, ни даже в VIII и IX веках не было никакого Моисея Хоренского, сочинявшего «Историю хайев».

Также как Геродот, находясь в V веке до н.э., не смог бы рассказать об открытии Америки, так и Хоренский, находясь в V веке, не мог упоминать события, происходившие значительно позже его смерти. Но замысел по созданию «древнейшей» истории и объявлению колоссального участка планеты Земля безраздельной собственностью этноса «хай», Великим Хайастаном («Мец Хайастан»), заключался не только в том, чтобы забросить в V век сочинение, составленное в более поздние времена.

Стержнем замысла была именно идея о силовом внедрении выдуманного Хайка прямо в сердце Святого Писания, в родословие сыновей Ноя, преподнося фальсификацию, как «древний» хайский миф, поведанный словами христианского священника Мовсеса из Хорена.

Интенсивное зомбирование поколений хайев идеологией «Великого Хайастана», расовой исключительности и превосходства над окружающими народами, первоистоком которой является сочинение Моисея Хоренского, и есть та самая исходная, идеологическая первопричина массовых убийств коренного мусульманского населения Анатолии, Закавказья и Средней Азии, совершенных хайскими националистами — первых геноцидов ХХ столетия.

Помимо святотатства, совершенного во время перекройки Библии ради создания национального мифа, «армянская традиция» породила настолько парадоксальную картину вокруг возникновения «Патмутюн хайотц» и самого образа Хоренского, что исследователи вот уже более ста лет задаются вопросом — «А был ли мальчик?»

Подлинным бедствием для «традиции» является тот бесспорный факт, что в природе не существует даже крошечного фрагмента рукописи Моисея Хоренского. При этом факт отсутствия также отличается характерным для «традиции» неповторимым своеобразием.

Например, предположим, что в ХI веке была издана некая книга, в основе которой могли быть утерянные рукописи Х века — что ж, в это еще можно поверить, ведь книга-то появилась всего лишь век спустя… Но в случае с «Патмутюн хайоц» (на которой построена национальная историография хайев), произошло нечто фантастическое — спустя 12 веков (1200 лет!) со времени заявленного V века, при полном отсутствии даже фрагментов рукописи предполагаемого автора, в 1695 году, в городе Амстердам появилась книга «История хайев», состоящая из трех частей!

Возможно, читателю приходилось слышать, будто рукописи Хоренского хранятся в каких-то музеях или архивах — это ложь. Их нет. Есть несколько рукописей других хайских авторов из этой же «традиции», якобы приводящих фрагменты из сочинения Хоренского — но «древнейшая» из них относится к XIV (!) веку. То есть некто, спустя 9 веков (900 лет!) отсутствия каких-либо рукописей «Патмутюн», внезапно приводит некий фрагмент в своем рукописном труде с заверениями «традиции», что это выдержка из «истории» Хоренского. Можно ли в это поверить? Вообразите такую картину — сегодня, в наши дни, появляется некий автор, который в своем сочинении начинает внезапно приводить какие-то тексты, уверяя, что это отрывки из рукописей самого Чингисхана (жившего также около 900 лет назад) — при том, что даже фрагменты подобных рукописей нигде до этого не встречались. Но если в качестве доказательства автор станет произносить самые страшные клятвы — все равно никто не поверит в подобный подлог.

Такова неоднозначная фигура «Мовсеса из Хорена», скорее псевдонима, созданного в XVII—XVIII веках, но представленного «армянской традицией» в образе престарелого христианского священника, взявшего на себя тяжелый грех святотатства и преднамеренно исказившего Библию с целью привязать сочиняемую «историю хайев» к потомкам Яфета. Но при всей очевидности кощунства, выставленного на страницах «классического» сочинения — оно продолжает оставаться краеугольным камнем и предметом беспредельной гордости армянской национальной историографии.

А псевдоним, изобретенный для осуществления замысла по созданию мифа о несказанной «древности» хайев, был со временем превращен в идола исторической школы, ставшего неотъемлемой частью мировосприятия и самосознания целого народа. Как говорится, призрак вселился в памятник.

Но это далеко не все причуды «традиции», о которых хотелось бы поделиться с читателями. Страницы «классических» армянских источников буквально кишат «перлами» абсурда и нелепостей… Мы еще вернемся к этой теме.

Аббас Исламов