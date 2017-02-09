Любители старины наверняка замечали на улице имени Расула Рзы, за бывшим зданием Городского отделения МВД, небольшое архитектурное каменное строение с характерным куполом наверху.

Таких построек в Баку осталось всего шесть, и ближайшая похожая находится на улице Шамиля Азизбекова. Заглянуть внутрь этих сооружений вам не удастся, поскольку они «законсервированы» Министерством культуры и туризма Азербайджана для скорых реставрационных работ. Да и вряд ли старые трубы, кран и такой же старый водяной счетчик раскроют вам тайну этих построек, поскольку сегодня сложно даже предположить, что некогда в них горожане покупали питьевую воду ведрами. К будкам люди приходили со своими талонами, которые приобретали в отделе снабжения Бакинской городской думы, и на которых указывался оплаченный объем воды. Конечно, сегодня такой способ покупки воды может показаться, мягко говоря, допотопным, однако пункты ее продажи функционировали в Баку вплоть до 1930 года.

А позже водоснабжение в городе приобрело централизованный характер. Решить проблему помог водопровод Шоллар — Баку, — самый не без преувеличения будет сказать, — грандиозный, реализованный в тот период в Европе, экономический и социальный проект. Более того, этот водопровод в 187,5 километра и сегодня является самым протяженным на всем европейском пространстве.

Как же Азербайджану удалось реализовать столь крупный проект еще в начале XIX века, да к тому же в годы, когда в Европе бушевала Первая мировая война?

До середины XIX века Баку представлял собой город средней величины. Да, он обладал развитым портом, да еще и с удобной бухтой, однако климат Абшеронского полуострова, как и теперь, сложно было назвать мягким и комфортным. Поэтому, когда после землетрясения в Шамахе в 1859 году центр губернии был перенесен в Баку, то в этом, небольшом, по сути, городке проживало всего около 8600 человек, и проблемы нехватки питьевой воды, как таковой, не было.

«Первым в Баку был построен водопровод «Шах су», — говорит советник председателя АОО «Азерсу» Тельман Агаев. — Вода по нему текла к мечети Тезе Пир (потому в прошлом улица им.Абдулла Шаига и называлось некогда Колодезной) и оттуда по трем отводам поступала в Ичери Шехер. Далее появился водопровод, построенный во времена Мамедгулу хана, благодаря которому от источников в Шехидлер хиябаны вода поступала в Губернаторский садик, в место, где сегодня красуется величественное здание Азербайджанской государственной филармонии.

Эту воду больше использовали на технические нужды и направляли в городские бани. Затем водопровод построил и Гусейнгулу хан, — последний правитель Баку, эмигрировавший в Иран после того, как в город вошли красноармейцы. Распределительная система водопровода Гусейнгулу хана располагалась на месте нынешней площади им.Физули. Там, под небольшим сквериком, до сих пор находится старый колодец, куда поступала вода с источников и направлялась она к месту, известному как Гоша Гала».

По словам Т.Агаева, ежедневно источники давали по 60—70 тысяч ведер воды, так что, выражаясь современным языком, дебит был незначительный. В Ичери Шехер вода шла сразу с трех направлений, и этого тоже вполне хватало. К тому же, по мере того, как разрастался город, выкапывались новые колодцы, которые первоначально выдавали сравнительно чистую воду. Но поскольку в те годы в Баку отсутствовала канализационная система, и использованная жидкость сбрасывалась в сточные ямы, то качество и объемы колодезной воды стали портиться. Некоторое время решать проблему помогали водоносы, разносившие по городу воду в бочках и черпавшие ее из отдаленных источников с чистой водой. Однако, после того, как чуть ли не в мгновение ока, в конце XIX века Баку превратился в центр мировой нефтяной индустрии и увеличился приток в город людей, то появились серьезные проблемы с нехваткой как питьевой воды, так и воды для технических нужд.

«Нефть, на протяжении веков буквально сочившаяся из земли, использовалась на Апшероне исключительно в бытовых и медицинских целях, — рассказал начальник отдела Современной истории Азербайджана Института истории им.А.Бакиханова Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) Гаджи Гасанов. — Однако с середины XIX века промышленный подъем в России спровоцировал рост потребности в бакинской нефти. В 1872 году Городская дума Баку посредством аукционов передает нефтеносные участки Абшерона в аренду сроком в 99 лет. За каждую десятину земли в течение года тогда платили всего 10 рублей, а прибыли были колоссальные. Рост производства привел к открытию новых рабочих мест, и в результате в 1897 году численность населения Баку достигла 111 тысяч человек. То есть всего за 40 лет число людей, проживавших в городе, увеличилось в 15 раз, что, конечно же, усугубило проблему нехватки питьевой воды. А теперь представьте, что согласно переписи, проведенной в 1915 году, в Баку и пригородах уже проживало 262 тысячи человек».

Продолжила тему доктор философии по истории Института истории НАНА Зейнаб Гафарова, сообщив, что вопрос снабжения Баку водой стал самым актуальным для депутатов Городской думы Баку, однако реализовать проект, способный раз и навсегда решить данную проблему, никак не удавалось. «Все предложения инженеров лишь частично решали проблему, — сообщила она. — Было разработано около сорока разных проектов, но город разрастался столь стремительно, что они теряли свою актуальность еще до того, как начиналась работа по реализации. А принятие кардинальных мер требовало вложение серьезных и возможно даже невиданных на то время инвестиций. Наконец, в 1899 году Дума приглашает в Баку английского инженера Вильяма Линдлея, чтобы он разработал проект прокладки в Баку водопроводов из рек Кура или Самух. Однако, проведя исследования, ученый посчитал более приемлемым строительство водопровода от деревни Шоллар. Это предложение было встречено депутатами не однозначно. Делать определенные выводы о подпочвенных водах очень сложно, поскольку без проведения полных изыскательных работ невозможно прогнозировать, каковы будут объемы и качество воды. А В.Линдлей попросил только на изыскание 100 тысяч рублей. К тому же ввиду большого расстояния, строительство такого водопровода было чревато колоссальными затратами. И, наконец, наличие такого водопровода могло ударить по карману некоторых заседающих в Думе депутатов и других влиятельных людей, которые получали огромную прибыль от торговли привозной водой. Однако В.Линдлея поддержал З.Тагиев, предложивший городским властям выделить 25 тысяч рублей собственных средств на исследовательские работы».

В ходе беседы с респондентами выяснилась еще одна немаловажная деталь. Говоря о водопроводе Шоллар — Баку, лично я всегда считал, что его профинансировал сам З.Тагиев, однако эксперты Института истории НАНА и представитель АО «Азерсу» утверждали обратное. По словам З.Гафаровой, проект строительства трубопровода был настолько дорогостоящим, что если бы миллионер и меценат З.Тагиев вложил в него все свое состояние, то не смог бы покрыть такие затраты. Первоначально Бакинская городская дума ассигновала на строительство водопровода 182 тыс. рублей. Были также на Лондонской фондовой бирже дважды эмитированы облигации на сумму 23,5 млн в 1909-м и 3,5 млн рублей в 1915-м году под 5% годовых, но не хватило даже этих денег, и в результате строительство водопровода обошлось в целом в 33 млн рублей. Сумма настолько большая, что на тот момент в Европе не было реализовано ни одного настолько же дорогого проекта. О величине займа говорит и тот факт, что его погашение планировалось осуществлять вплоть до 2059 года.

Как бы там ни было, но работы по строительству водопровода, начавшиеся в 1903 году, полностью завершились лишь спустя 14 лет. Причины столь долгой задержки упирались в перекроившую карту Европы Первую мировую войну и трудоемкость проекта. Строителям пришлось поэтапно решать вопросы просрочек с поставками цемента из вовлеченной в войну России, агрегатов, дизельных моторов, которые заказали в Германии, но так и не получили, и потому их впоследствии закупили у задействованных в Азербайджане иностранных нефтяных компаний. Что касается трудоемкости… Представьте себе бетонный водопровод (в разрезе напоминающей грушу диаметром 1,7 на 1,2 метра) протяженностью 187,5 километра, пролегающий на глубине от 5 до 15 метров под землей. Отводные тоннели в баладжарской его части вообще вырыты на глубине 30 метров. Стены водопровода заливали послойно, изнутри формируя гладкую поверхность, а снаружи для водоизоляции обставляя толстым слоем глины. И все это приходилось делать почти вручную.

Первая вода по Шоллар — Баку объемом 1 млн ведер, или 52,9 тыс кубометров (раньше объем воды исчислялся унциями и ведрами) поступила самотеком в водосборник возле нынешних Сальянских казарм 22 января (по новому календарю 4 февраля) 1917 года. Этот пункт приема располагается на высоте 110 метров над уровнем Каспия. И после завершения дезинфицирующих работ во всей городской сети, официальное открытие водопровода состоялось 14 марта 1917 года в преддверии Новруз байрамы. А к 1925 году постепенно завершили оставшиеся работы на отводных линиях магистрали. Ведь вода по ней поступает не только в Баку, но в деревни Хачмазского района, Хызы, подается в часть деревень Гобустана, Абшеронского района и в Хырдалан.

Всего протяженность городской водной распределительной сети была 163 км, и она охватывала 1108 домов. Но для того, чтобы обеспечить и других горожан водой, было построено около 100 пунктов продажи воды в разных частях города. Люди приходили к ним с ведрами и носили воду домой. Стоила она 75 копеек за ведро…

Знаете, что лично меня поразило в ходе этого моего небольшого экскурса в историю? Не то, что в начале прошлого века в Азербайджане удалось реализовать столь масштабный проект строительства трубопровода, — я верю в свой народ и его выдающиеся способности. Удивляет даже не то, что Шоллар — Баку заложил основу централизованной системы водоснабжения Баку, в результате которой горожане вместо опресненной морской или привозной речной получили воду прекрасного качества с гор Хачмаза. Самое интересное заключается в том, что за более чем сто с лишним лет действия производительность водопровода ни на каплю не уменьшилась, и хотя Шоллар — Баку сегодня дает лишь 7% всей поступающей в столицу воды, но, по словам инженеров АО «Азерсу», при надлежащем уходе он будет функционировать века. Вот почему этот водопровод воистину стоит считать национальным достоянием Азербайджанской Республики.

P.S. Статья написана в рамках журналистского конкурса на тему «Комплекс водных сооружений Шоллар — Баку — 100 лет: источник вечной жизни», объявленного совместно АО «Азерсу» и Фондом государственного содействия развитию СМИ при Президенте Азербайджанской Республики.

Рауф НАСИРОВ