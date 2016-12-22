Президент Ирана Хасан Рохани вчера завершил официальный визит в Армению, где находился по приглашению Сержа Саргсяна.

Это был первый визит Хасана Роухани в Ереван за время его президентства.

Ввиду того что на фоне региональных процессов и оккупации Арменией части территории соседнего с Ираном Азербайджана ирано-армянский диалог представляет особый интерес, мы решили остановиться на основных моментах этого визита и прозвучавших в его ходе заявлениях.

Особое отношение

Серж Саргсян лично встретил Хасана Роухани в ереванском аэропорту «Звартноц».

Затем в резиденции армянского президента прошла официальная церемония встречи главы Ирана, состоялись переговоры один на один и в расширенном составе.

В своем выступлении Саргсян отметил «прочную основу» идущей из глубины веков армяно-иранской дружбы. По его словам, с 1992 года, когда между двумя странами были установлены межгосударственные связи, не было ни одного обстоятельства, которое бы бросило тень на двусторонние отношения.

В свою очередь, Хасан Роухани заявил, что очень рад, что посетил «прекрасную страну Республику Армения и столицу Ереван».

«Мы считаем Республику Армения дружественной нам страной и желаем сделать наши двусторонние отношения еще более тёплыми и развивать их. Мы, обе страны, принадлежим одной и той же культуре и цивилизации», - сказал иранский президент.

По итогам армяно-иранских переговоров подписаны следующие документы:

- меморандумы о взаимопонимании о сотрудничестве в сферах спорта, чрезвычайных ситуаций, туризма, между музеем истории Армении и национальным музеем Ирана,

- межправительственное соглашение о совместном использовании пограничных ворот Мегри-Нурдуз,

- совместная декларация президентов.

По итогам встречи иранский и армянский президенты выступили с заявлениями для СМИ.

«Невозможно передать всю глубину и охват отношений Армения-Иран, охарактеризовав их просто как дружественные. Мало найдётся народов, которым выпала судьба тысячелетиями шагать бок о бок через перекрёстки истории и сегодня продолжать тесное взаимодействие, испытывая особенное уважение по отношению друг к другу», - сказал Саргсян, выразив уверенность в заинтересованности сторон «сделать максимальное для ещё большего укрепления и развития дружественных отношений, которые основаны на традиционных богатых связях».

«Я выразил глубокую благодарность своему коллеге за подчёркнутое уважение и заботу Ирана в отношении армянского культурного наследия, а также за традиционно заботливое отношение к армянской общине Ирана», - сказал Саргсян.

Широкий спектр сотрудничества

Основу двустороннего сотрудничества армянский президент видит в расширении торгово-экономических связей с Ираном, в частности:

- задействования энергетического коридора Иран-Армения-Грузия-Россия.



- планы по созданию международного транспортного и транзитного коридора Персидский залив - Чёрное море, «осуществлением которых облегчится международная перевозка грузов, будет дана возможность при минимальных транспортных затратах иранским товарам войти в европейские рынки, а также привлечь транзит грузов из других стран».

Саргсян уверен, «это будет не только самый короткий и безопасный путь для иранского транспорта через Армению, но также явится очень серьёзным стимулом для роста объёмов товарооборота между странами».

Отметив возможности сотрудничества, которые предоставляет членство Армении в Евразийском экономическом союзе, он подчеркнул важность ликвидации въездных виз для граждан двух стран.

«Уверен, что повышение уровня взаимного знакомства наших народов будет способствовать также углублению торгово-экономических связей», - сказал армянский президент.

В свою очередь, Хасан Роухани отметил «большой потенциал» ирано-армянских отношений, «однако до сих пор использовалась лишь его одна часть, а остальную часть мы должны задействовать в ближайшие месяцы и годы».

«У нас хорошие отношения в энергетической сфере и в ходе переговоров мы договорились ещё больше развивать эти отношения, в частности, в направлении увеличения объёмов экспорта газа, транзита газа из Туркменистана по территории Ирана, поставок электроэнергии. Мы должны продолжать и довести до завершения строительство третьей линии электропередач Армения-Иран», - заявил он, подчеркнув, что рад быть гостем «соседнего и дружественного народа и правительства Армении».

По его словам, Армения и Иран могут составить часть транспортного коридора Персидский залив - Чёрное море: «Возможно посредством автомобильных и железных дорог связать друг с другом Чёрное море и Персидский залив, что создаст благоприятные условия для торгово-экономической деятельности в нашем регионе, а также между другими странами».

Он также отметил возможность «реализации совместных инвестиций в находящейся в пограничной зоне РА-ИРИ экономической зоне «Арас», а произведённые там товары будет возможно экспортировать в Армению и Иран, также как в другие страны».

Установление же льготного торгового режима между Ираном и ЕАЭС, по его словам, в дальнейшем откроет путь для подписания соглашения о свободной торговле.

Планы Тегерана и Еревана по расширению связей отражены в совместной декларации президентов, в которой подчеркнута важность реализации достигнутых договорённостей в плане «увеличения объёмов товарооборота между двумя государствами и развития инфраструктур, повышения уровня сотрудничества в энергетике, транспорте, связи, промышленности и других отраслях экономики».

В ней же «обоюдно подчёркнута важность расширения и развития транспортных возможностей между Арменией и Ираном. В этом контексте президенты подчеркнули в рамках международного коридора Север-Юг необходимость использования международных транспортных и транзитных путей, связывающих через территории Армении и Ирана Персидский залив с Чёрным морем».

В документе отмечена важность расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере газа и электроэнергетики, а также эксплуатации 3-ей линии электропередач и увеличения объёмов поставляемого из Ирана в Армению газа, а также текущих переговоров между Ираном и ЕврАзЭС «вокруг соглашения о торговле на льготных условиях и в этом контексте поддержку Республики Армения». Кроме того, президенты приветствовали отмену выездных и въездных виз между двумя странами.

«Личный контроль» Саргсяна

Свои намерения углубить торгово-экономическое взаимодействие президенты Ирана и Армении подтвердили на двустороннем бизнес-форуме.

Выступая на мероприятии, Серж Саргсян заявил, что между двумя странами используется лишь незначительная часть потенциала развития экономических отношений.

Он попросил иранского коллегу «поощрять крупных предпринимателей различных отраслей приезжать в Армению и основывать здесь дело», пообещав, что будет поощрять армянских предпринимателей делать то же в Иране.

«Здесь я возьму под личный контроль все те дела, которые крупные иранские предприниматели заложат в Армении», - заявил Саргсян, пожелав при этом, чтобы иранский капитал стал «более заметен в Армении», где «созданы все предпосылки для совершения инвестиций и успешных занятий бизнесом».

Саргсян сказал, что благодаря законодательным реформам в его стране в частности намечено:

- закрепить национальный режим и режим наибольшего благоприятствования,

- уточнить гарантии зарубежным инвесторам,

- дать возможность предпринимателям пользоваться действующими сейчас в Армении и намеченными на будущее льготами, современными механизмами решения инвестиционных споров.

«Одним из сравнительных преимуществ инвестирования в Армению является то, что наша страна имеет льготный режим торговли со многими странами. В частности, иранские предприниматели, работая в Армении, могут пользоваться широкими возможностями, обусловленными членством Армении в Евразийском экономическом союзе.

Произведённые в Армении товары с нулевой таможенной пошлиной, без административных препятствий могут свободно входить на 180 миллионный потребительский рынок стран-членов Евразийского таможенного союза. Кроме того, наша страна имеет соглашения о свободной торговле почти со всеми странами СНГ. В США, Канаде, Швейцарии, Японии и Норвегии Армения пользуется также преимуществами льготных торговых режимов, которые предоставляются Всеобщей системой преференций, аббревиатура которой - GSP, а также со стороны ЕС Всеобщей дополненной системой преференций (GSP+)», - сказал Саргсян.

«Армения как граничащая с Ираном и дружественная страна также является воротами и дополнительным транспортным коридором в направлении стран ЕС и СНГ. В этом плане считаю важным значение дорожного коридора Север-Юг, который находится сегодня в стадии реализации, как самого короткого транзитного маршрута, связывающего порты Персидского залива с портами Чёрного моря.

Отмечу, что Армения активно содействует переговорному процессу между Евразийской экономической комиссией и дружественным Ираном, имея целью по возможности быстро достигнуть подписания соглашения о зоне свободной торговли», - добавил он.

Вместе с тем, армянский президент признал наличие довольно сложных порядков ведения бизнеса и инвестиционных регламентов для хозяйствующих субъектов двух стран:

«Среди ожидающих решения вопросов я бы выделил также упрощение процедур ввоза товаров из Армении в Иран и из Ирана в Армению, а также вопросы сотрудничества между создающейся в Сюникском марзе (области), который граничит с Ираном, свободной экономической зоной и иранской свободной экономической зоной «Арас».

«Тем не менее, я убеждён, что тесное экономическое сотрудничество между двумя нашими странами должно быть нацелено не только на укрепление чисто торговых связей, но также на развитие наукоёмкой экономики с применением новейших технологий», - сказал Саргсян, отметив также необходимость установления постоянных рабочих связей между представителями новейших и высоких технологических отраслей.

Отметив в то же время рост турпотока из Ирана в Армению, Саргсян сказал, что за первые шесть месяцев Армению посетили 260 тысяч иранских туристов, «в то время как за весь прошлый год была почти половина этого числа».

Нагорно-карабахский вопрос в свете визита

В ходе визита Хасана Роухани в Ереван, была затронута также тема карабахского урегулирования.

Выступая с заявлением для прессы, Саргсян сказал, что представил иранскому президенту «усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ», направленные на обеспечение прогресса в процессе мирного урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы, направленные на ликвидацию последствий апрельских событий договорённости, достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге.

«Мы очень высоко оцениваем уравновешенную позицию Ирана относительно основанного на международном праве исключительно мирного урегулирования карабахской проблемы. Мы подтвердили, что Нагорно-Карабахская проблема не может иметь военного решения, и подчеркнули недопустимость любого шага, направленного на нагнетание ситуации и распространение дестабилизации в регионе.

Мы договорились с моим коллегой продолжать эту добрую традицию контактов на самом высоком уровне», - сказал Саргсян.

Со своей стороны, Хасан Роухани, сказал, что Иран желает «быть в Карабахе свидетелем утверждения стабильного мира политическим и переговорным путём, поскольку это вытекает из интересов всех стран региона».

«Несомненно, стабильного мира не возможно достигнуть военным путём, и нужно посредством переговоров, согласно международных норм, достигать установления безопасности и стабильности в регионе», - отметил Роухани.

Позиция Тегерана и Еревана по вопросу Нагорного Карабаха включена в совместную декларацию, в которой армянский и иранский президенты подчеркивают, что она «должна урегулироваться мирным путём, на основании Устава ООН, основополагающих норм и принципов международного права».

При этом, в декларации ожидаемо отсутствуют упоминание агрессии Армении в отношении Азербайджана, а также необходимость скорейшего освобождения оккупированных территорий Азербайджана, что является обязательным условием для изменения опасного статус-кво и возобновления конструктивных переговоров, что вне всяких сомнений оказало бы позитивное воздействие на мирный процесс.

Эти и многие другие темы президент Роухани не стал затрагивать и в ходе своих выступлений, ограничившись обтекаемыми фразами, по сути приравнивающими жертву агрессора к агрессору.

В декларации также затрагиваются проблемы международного терроризма и организованной преступности, выражена готовность Ирана и Армении «в двусторонних и многосторонних рамках бороться против подобных угроз».

В будущем году Серж Саргсян по приглашению Хасана Роухани совершит в Иран ответный официальный визит.

1news.az

Подготовила Ф.Багирова

При написании материала использована информация с сайта президента Республики Армения