В среду, 17 мая, стало известно, что президент Армении Серж Саргсян подписал указ, которым Арпинэ Ованнисян освобождена от должности министра юстиции Армении.

Об этом армянским СМИ сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

1news.az подробно рассказывал о деятельности Арпинэ Ованнисян, прозванной «самым сексуальным министром», которая не раз подвергалась серьезным обвинениям со стороны общественности и независимых журналистов.

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Поводов для критики было много – и часто раздающиеся обвинения в коррупции, в которой погрязла правящая верхушка Армении, и упреки в бездействии министерства, которое при этом остается сторонним наблюдателем, и удручающая ситуация в армянских тюрьмах, которые стали кузницей криминалитета.

Масштаб подобных безобразий был настолько велик, что скрывать их не могла и сама Ованнисян. Правда, оправдываясь, она указала, что подобные проблемы «есть везде», в том числе и в судебной, и в уголовно-исполнительной системах, и в системе принудительного исполнения.

Тогда 1news.az задавался вопросом: «Как при такой массе недостатков в работе Ованнисян все еще остается на своем посту?»

В данном контексте армянские журналисты связывали Арпине Ованнисян с бывшим премьер-министром Овиком Абрамяном, с которым они работали уж в очень тесном контакте. Более того, Арпине то косвенно, то прямо называли даже любовницей и протеже экс-премьера.

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Тем не менее, по информации газеты «Жаманак», симпатия нынешнего премьер-министра Армении Карена Карапетяна к министру юстиции Арпине Ованнисян также усиливалась с каждым днем. Поговаривали, что премьер хотел приблизить ее и оставить «поближе к себе».

Возможно, Карапетян и Ованнисян не сошлись… характерами, и последнюю было решено исключить из состава правительства.

Однако не следует отвергать и другой сценарий.

Возможно, действующий президент Серж Саргсян решил нанести удар по своему конкуренту Карену Карапетяну, который, как известно, не скрывает своих амбиций и желания остаться на посту премьер-министра после перехода к новой форме правления, став таким образом главным лицом в государстве.

Вероятно, так Саргсян решил уколоть своего слишком ретивого конкурента, указав ему на соответствующее место.

1news.az