USD1.7025
EUR1.8609
RUB0.0300
Brent51.60
WTI48.57
Золото2 096.20
S&P 500 Index2 390.90
Nikkei 22519 858.86
Армения

Саргсян отправил в отставку фаворитку Карапетяна - «самого сексуального министра Армении» - ФОТО - ВИДЕО 17.05.2017 16:38

В среду, 17 мая, стало известно, что президент Армении Серж Саргсян подписал указ, которым Арпинэ Ованнисян освобождена от должности министра юстиции Армении.

Об этом армянским СМИ сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

1news.az подробно рассказывал о деятельности Арпинэ Ованнисян, прозванной «самым сексуальным министром», которая не раз подвергалась серьезным обвинениям со стороны общественности и независимых журналистов.

Читайте об этом:

Все что нужно знать о самом «сексуальном армянском министре» с «членораздельным языком» – ФОТО – ВИДЕО

Поводов для критики было много – и часто раздающиеся обвинения в коррупции, в которой погрязла правящая верхушка Армении, и упреки в бездействии министерства, которое при этом остается сторонним наблюдателем, и удручающая ситуация в армянских тюрьмах, которые стали кузницей криминалитета.

Масштаб подобных безобразий был настолько велик, что скрывать их не могла и сама Ованнисян. Правда, оправдываясь, она указала, что подобные проблемы «есть везде», в том числе и в судебной, и в уголовно-исполнительной системах, и в системе принудительного исполнения.

Тогда 1news.az задавался вопросом: «Как при такой массе недостатков в работе Ованнисян все еще остается на своем посту?»

В данном контексте армянские журналисты связывали Арпине Ованнисян с бывшим премьер-министром Овиком Абрамяном, с которым они работали уж в очень тесном контакте. Более того, Арпине то косвенно, то прямо называли даже любовницей и протеже экс-премьера.

Тем не менее, по информации газеты «Жаманак», симпатия нынешнего премьер-министра Армении Карена Карапетяна к министру юстиции Арпине Ованнисян также усиливалась с каждым днем. Поговаривали, что премьер хотел приблизить ее и оставить «поближе к себе».

Возможно, Карапетян и Ованнисян не сошлись… характерами, и последнюю было решено исключить из состава правительства.

Однако не следует отвергать и другой сценарий.

Возможно, действующий президент Серж Саргсян решил нанести удар по своему конкуренту Карену Карапетяну, который, как известно, не скрывает своих амбиций и желания  остаться на посту премьер-министра после перехода к новой форме правления, став таким образом главным лицом в государстве.

Вероятно, так Саргсян решил уколоть своего слишком ретивого конкурента, указав ему на соответствующее место.

1news.az

918количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Объявленный вчера пропавшим мальчик нашелся в Нардаране - ФОТО - ОБНОВЛЕНОИстория о том, как азербайджанские озабоченные мужчины «достали» иностранную студентку возмутила соцсетиНа Исламских Играх штангист перекрестился после выполненного упражнения - ВИДЕОНазвана самая пьющая страна в миреРафаэль Агаев: «Я не зазнаюсь, как некоторые наши спортсмены - хожу и в моллы, и в чайхану за 1 манат»«Да, бросила, и правильно сделала»: Мать маленькой Ягмур снимает с себя всю ответственность за избитую дочь - ВИДЕОMiroir: новый стильный адрес на модной карте Баку - ФОТОМинобороны Азербайджана прокомментировало сообщения об угрозах Армении сбить вертолет Закира ГасановаАктриса Зюмрюд Гасымова, победившая рак: «Мне хотелось перемотать мою жизнь, словно пленку …» - ФОТО – ВИДЕО«Исламиада»: Расул Чунаев проиграл в полуфинале – ОБНОВЛЯЕТСЯ

НОВОЕ НА САЙТЕ

17 мая17:11 Гулиев продлил контракт с «Зиря»17:08 Чем сделанное из космоса фото Азербайджана удивило астронавта и общественность страны? – ФОТО17:00 Путин в шутку пообещал сделать выговор Лаврову из-за «секретов» Трампа - ВИДЕО16:53 Презентации Бакинской высшей школы нефти для старшеклассников успешно завершены - ФОТО16:38 Саргсян отправил в отставку фаворитку Карапетяна - «самого сексуального министра Армении» - ФОТО - ВИДЕО16:33 «Исламиада»: азербайджанский паралимпиец завоевал 2-ю золотую медаль16:17 Путин: исламский мир может рассчитывать на поддержку и содействие России16:10 Озджан Дениз: «Мне понятен гнев азербайджанцев…» - ВИДЕО16:03 Противник подверг обстрелу позиции ВС Азербайджана и населенные пункты в агдамском направлении фронта15:56 Россия назвала сроки отмены ограничений в отношении Турции15:49 Марии Шараповой отказали в wild card на турнир «Ролан Гаррос»: причины и мнения15:40 Салех Насиров: «В Азербайджане ощущается очень большая потребность в социальных работниках» - ФОТО - ВИДЕО15:26 Закир Гаралов примет граждан в Гейгеле15:16 Дорожная полиция Баку о казусе с автомобилем на эвакуаторе, попавшем «на радар» - ФОТО14:55 Бинали Йылдырым: Германия должна выбрать между Турцией и FETÖ