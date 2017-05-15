USD1.7025
EUR1.8609
RUB0.0300
Brent51.60
WTI48.57
Золото2 096.20
S&P 500 Index2 390.90
Nikkei 22519 858.86
Армения

Так полиция обращается с оппозиционерами в Армении - ВИДЕО 15.05.2017 12:57

Полиция Армении в воскресенье применила силу в отношении кандидата в мэры Еревана от оппозиционной партии «Еркир цирани» Заруи Постанджян.

Постанджян сообщила в полицию, что в избирательном штабе действующего мэра, представителя Республиканской партии Армении Тарона Маркаряна раздают предвыборные взятки, сообщают армянские СМИ.

Находясь на территории одного из избирательных участков, она попыталась открыть ящик стола, где находятся списки избирателей. Однако председатель предвыборного штаба не допустил этого, заявив, что она не имеет полномочий на изъятие содержимого его личного стола. 

Прибывший на место начальник полиции общины Нор-Норк заявил, что все присутствующие в штабе лица должны его покинуть, чтобы не препятствовать «следственным действиям». Постанджян и представители СМИ отказались выйти из здания штаба, после чего начальник полиции приказал подвергнуть приводу Постанджян и ее дочь. Они за руки вывели кандидата в мэры из штаба.


В нынешних выборах в Совет старейшин Еревана принимают участие правящая Республиканская партия Армении (РПА), оппозиционный блок «Елк» и оппозиционная партия «Еркир цирани». Совет старейшин избирается сроком на четыре года и состоит из 65 членов. 

Пропорциональный список РПА на муниципальных выборах возглавляет действующий мэр Тарон Маркарян (он занимает этот пост с 2011 года). Первым номером списка блока «Елк» является депутат Национального собрания Никол Пашинян, а партии «Еркир цирани» - ее основатель Заруи Постанджян.

А.А.

805количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Призер Олимпиады в составе Азербайджана хочет вернуться в УкраинуАйсель Адыгезалзаде вернулась в соцсети, где впервые разместила снимок с супругом – ФОТОИмя отца жительницы Еревана испугало всю Армению: Его зовут Азербайджан - ФОТОИсламиада: Азербайджанские спортсмены выиграли 11 золотых медалей во второй день соревнованийДиего Коста и Давид Луиз украли Конте - ВИДЕОКрокодилы съели священника, демонстрировавшего, как Иисус ходил по водеХэмилтон выигрывает Гран-при Барселоны. Боттас, Райкконен и Ферстаппен не завершили гонку – ОБНОВЛЕНОВ британской частной школе могут разрешить мальчикам носить юбкиУэйн Руни проиграл в казино свыше полумиллиона евроЭмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов» - ФОТО – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

15 мая13:43 Распространено фото экс-супруги миллиардера-азербайджанца, отсудившей у него более полумиллиарда долларов – ФОТО13:26 В Азербайджане девушка выстрелила в себя из ружья13:11 В ОАЭ отказываются от слова «инвалид», заменяя его термином «мужественный человек»12:57 Так полиция обращается с оппозиционерами в Армении - ВИДЕО12:48 Почти 1000 водителей оштрафованы за езду по «Полосам Исламских игр»12:38 «Сборная Баку» выступила в четвертьфинале Высшей Лиги КВН на Первом российском канале - ФОТО – ВИДЕО12:30 В Азербайджане увеличились расходы населения на все категории товаров - Госкомстат12:25 СГБ предупредила СМИ о недопустимости обнародования государственных тайн12:04 Серия А: «Рома» уверенно обыграла «Ювентус» на своем поле - ВИДЕО12:00 Красивые виды нового моста через море в Баку – ВИДЕО11:50 Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов» - ФОТО – ВИДЕО11:39 Очищено от мин свыше 2,7 млн кв. метров территории села Джоджуг Мерджанлы – ФОТО11:32 Гран-при ФИДЕ: Мамедъяров одержал первую победу, Раджабов вновь сыграл вничью11:28 Оглашены детальные результаты голосования жюри и телезрителей на «Евровидении 2017» - ФОТО – ВИДЕО11:21 Имя отца жительницы Еревана испугало всю Армению: Его зовут Азербайджан - ФОТО