Полиция Армении в воскресенье применила силу в отношении кандидата в мэры Еревана от оппозиционной партии «Еркир цирани» Заруи Постанджян.

Постанджян сообщила в полицию, что в избирательном штабе действующего мэра, представителя Республиканской партии Армении Тарона Маркаряна раздают предвыборные взятки, сообщают армянские СМИ.



Находясь на территории одного из избирательных участков, она попыталась открыть ящик стола, где находятся списки избирателей. Однако председатель предвыборного штаба не допустил этого, заявив, что она не имеет полномочий на изъятие содержимого его личного стола.

Прибывший на место начальник полиции общины Нор-Норк заявил, что все присутствующие в штабе лица должны его покинуть, чтобы не препятствовать «следственным действиям». Постанджян и представители СМИ отказались выйти из здания штаба, после чего начальник полиции приказал подвергнуть приводу Постанджян и ее дочь. Они за руки вывели кандидата в мэры из штаба.



В нынешних выборах в Совет старейшин Еревана принимают участие правящая Республиканская партия Армении (РПА), оппозиционный блок «Елк» и оппозиционная партия «Еркир цирани». Совет старейшин избирается сроком на четыре года и состоит из 65 членов.



Пропорциональный список РПА на муниципальных выборах возглавляет действующий мэр Тарон Маркарян (он занимает этот пост с 2011 года). Первым номером списка блока «Елк» является депутат Национального собрания Никол Пашинян, а партии «Еркир цирани» - ее основатель Заруи Постанджян.

А.А.