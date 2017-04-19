Российский военнослужащий-контрактник из армянского города Гюмри 18 апреля не явился в воинскую часть, командование и полиция организовали поиск военного, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Об этом передает 1news.az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Ширакское областное управление полиции Армении сообщило о пропаже военнослужащего контрактной службы 102-й российской военной базы в Гюмри. Как сообщал представитель областного управления, военнослужащий Дмитрий Лошманов вышел за покупками 16 апреля и не вернулся. По данным армянских СМИ, он проживал в общежитии.

По информации пресс-службы ЮВО, военнослужащий по контракту, который живет в Гюмри не на территории воинской части, 18 апреля не прибыл на службу.

«Командованием воинской части совместно с правоохранительными органами Армении организован поиск военнослужащего. Устанавливается его местонахождение», — говорится в сообщении.

На севере Армении, в городе Гюмри, дислоцирована 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы.

Ялчин Алиев, Э.Т.