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Армения

Парламентарии Армении выступили за исключение Беларуси из ОДКБ 08.02.2017 15:55

Армянские парламентарии призвали жестко отреагировать на решение Минска на выдачу блогера Александра Лапшина Баку, вплоть до исключения Беларуси из ОДКБ и отзыва посла.

На заседании парламента в среду вице-спикер Эдуард Шармазанов (фракция «Республиканской партия Армении») заявил, что экстрадиция Лапшина – это шаг против России, против Армении», сообщает «Спутник Беларусь».

«Наш «союзник» Беларусь выдала Лапшина за то, что он посетил Карабах. Я призываю всех граждан сегодня выразить свою жесткую позицию перед посольством Беларуси», - заявил депутат Нико Пашинян (фракция «Армянский национальный Конгресс»). 

По его словам, МИД Армении должен отозвать посла из Беларуси и максимально жестко отреагировать на этот шаг. 

Депутат Ваграм Багдасарян, секретарь фракции РПА назвал решение Минска нарушением прав человека со стороны члена ОДКБ. «Мы должны поднять вопрос прекращения членства Беларуси в ОДКБ», - сказал он. 

Омбудсмен Армении Арман Татоян также высказал обеспокоенность экстрадицией Лапшина.

Данный вопрос он поднял в среду в ходе встречи со специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа.

Блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Беларуси по запросу азербайджанской стороны, был доставлен в Баку вечером во вторник, 7 февраля.

Александр Лапшин уже переведен в Бакинский следственный изолятор №1.

Напомним, что А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. Ранее глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров заявил, что экстрадиция из Минска Александра Лапшина является вопросом правовой плоскости.

Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как независимое государство.

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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