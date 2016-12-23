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Армения

Сейран Оганян отказался от встречи с Сержем Саргсяном 23.12.2016 13:21

Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян не хочет встречаться с президентом Армении.

«После заявления бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна (о возвращении в политику) Серж Саргсян попытался с ним встретиться», - пишет армянская газета  «Жаманак».

«Руководитель аппарата президента Армении Армен Геворкян несколько раз пытался связаться с бывшим министром.

Наконец, ему далось поговорить с Оганяном, однако он получил отказ по поводу встречи с президентом»,- пишет газета.

Следует отметить, что ранее бывший министр обороны Армении Сейран Оганян заявил, что принял решение активно участвовать в политических, в частности, предвыборных, процессах.

Он отметил, что  не может безразлично наблюдать за происходящими в Армении военно-политическими процессами.

Когда в стране пытаются  сформировать новую систему правления, то каждый гражданин, политическая партия, по мнению бывшего министра обороны,  имеют право и обязаны использовать свой потенциал.

«С министерской должностью я распрощался спокойно, впоследствии же отверг все высокие посты, предложенные мне, поскольку желаю самостоятельно внедрить свои опыт, знания и усилия в дело достижения изменений во внутриполитической жизни нашей страны», - написал в своем заявлении Оганян.

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А.А.

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