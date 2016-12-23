Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян не хочет встречаться с президентом Армении.
«После заявления бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна (о возвращении в политику) Серж Саргсян попытался с ним встретиться», - пишет армянская газета «Жаманак».
«Руководитель аппарата президента Армении Армен Геворкян несколько раз пытался связаться с бывшим министром.
Наконец, ему далось поговорить с Оганяном, однако он получил отказ по поводу встречи с президентом»,- пишет газета.
Следует отметить, что ранее бывший министр обороны Армении Сейран Оганян заявил, что принял решение активно участвовать в политических, в частности, предвыборных, процессах.
Он отметил, что не может безразлично наблюдать за происходящими в Армении военно-политическими процессами.
Когда в стране пытаются сформировать новую систему правления, то каждый гражданин, политическая партия, по мнению бывшего министра обороны, имеют право и обязаны использовать свой потенциал.
«С министерской должностью я распрощался спокойно, впоследствии же отверг все высокие посты, предложенные мне, поскольку желаю самостоятельно внедрить свои опыт, знания и усилия в дело достижения изменений во внутриполитической жизни нашей страны», - написал в своем заявлении Оганян.
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А.А.