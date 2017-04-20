Новый лоукостер начнет полеты в Армению с лета, сообщили в четверг в пресс-службе Международного аэропорта «Звартноц».

«С 1 июня авиакомпания «Пегасус» приступит к реализации рейсов из Стамбула в ереванский Международный аэропорт «Звартноц». Планируется, что авиакомпания будет осуществлять рейсы трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам», - говорится в сообщении, передают армянские СМИ.

Pegasus Airlines - турецкая бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Стамбуле. Она осуществляет регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки по Европе и Турции. Она является одной из наиболее активных лоукостеров.

А.А.