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Турция

Быстрее, чем в ФБР: Турецкий генетик изобрел ДНК-тест, который дает результаты через полчаса - ВИДЕО 14.02.2017 13:23

Доцент кафедры медицинской генетики медицинского факультета Эгейского университета Хусейн Онай утверждает, что разработал метод «сверхбыстрого ДНК-теста», сокращающего время на получение результата с 6-ти часов до 34-х минут.

Как сообщает Anadolu, ученый, который 15 лет занимается исследованиями в области генетики, полтора года назад открыл в технопарке университета компанию, которая целенаправленно занимается созданием технологии «сверхбыстрого теста ДНК».

«Обычно лабораторный тест ДНК занимает не менее 6-ти часов, у ФБР на это уходит приблизительно 2 часа. Мы добились на сегодня самого быстрого результата - 34-х минут и пытаемся сократить его до 30 минут», - сказал Онай.

По словам ученого, в дальнейшем он будет работать над сокращением времени получения результата до 10, а затем и 5 минут. В целом, работа может занять 2-3 года.

Онай говорит, что с сокращением времени получения результатов расширяется сфера применения ДНК-теста. Если в настоящее время он применяется в медицине, судебно-медицинской экспертизе, то в будущем может быть внедрен в сферах, где требуются высокие меры безопасности, например, на паспортном контроле, в банках и т.п.

В ходе научной работы ученому удалось расширить использование отечественных материалов, за счет чего снизилась себестоимость продукции. Тем самым Онай, по словам которого, Турция ежегодно тратит десятки миллионов лир на импорт комплектов для этих тестов, рассчитывает внести свой вклад в развитие национальной экономики.

Ф.Багирова

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