USD1.9068
EUR2.0353
RUB0.0316
Brent56.20
WTI53.81
Золото1 183.75
S&P 500 Index20 100.91
Nikkei 22519 438.43
Турция

Линдси Лохан погостила у Эрдогана - ФОТО 28.01.2017 16:00

Голливудская актриса Линдси Лохан посетила Турцию и встретилась с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине. Артистка опубликовала в Instagram совместную фотографию.

«Мечта сбылась: президент Эрдоган и первая леди пригласили меня к себе домой. Их усилия в помощи сирийским беженцам по-настоящему вдохновляют», — написала Лохан.

Во встрече также участвовала семилетняя сирийская девочка Бана аль-Абед, прославившаяся своим блогом в Twitter.

Лохан прибыла в Турцию для того, чтобы посетить лагеря сирийских беженцев в качестве волонтера. Она уже совершала подобную поездку в октябре 2016 года.

В середине января актриса удалила из профиля Istagram все старые фотографии и изменила описание аккаунта на традиционное мусульманское приветствие «Алейкум салам», из-за чего многие пользователи социальной сети решили, что она приняла ислам. Сама актриса не делала никаких заявлений на этот счет.

Линдси Лохан известна по фильмам «Ловушка для родителей», «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки», «Сумасшедшие гонки», «Поцелуй на удачу» и «Крутая Джорджия».

Lenta.Ru

 

A photo posted by Lindsay Lohan (@lindsaylohan) on

2183количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Традиционная азербайджанская свадьба: история любви читателей российского «HELLO» Али и Айнуры – ФОТОВладелец Eleven Джамиль Гусейнов спародировал повара Нусрета Гёкче – ВИДЕООпубликовано видео спасения водителем «BakuBus» жизни пассажира - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОУчастница шоу «Холостяк» снялась в клипе Намика Гарачухурлу – ФОТО – ВИДЕОКыванч Татлытуг вступился за супругу, оскорбленную пользователями Instagram – ФОТОНадежда Савченко подключилась к защите Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева – ФОТООгромный астероид может упасть на Землю и вызвать цунамиДочь Обамы присоединилась к митингу против одного из первых решений Трампа - ФОТОПожар в жилом доме на улице «Советская» потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОВ Баку вынесен приговор мужчине, который расправился с внуком, отрезав гениталии и задушив его

НОВОЕ НА САЙТЕ

28 января16:50 AZAL продолжит выполнять полеты в Гянджу и Габалу16:43 Эмин Махмудов сыграл, «Боавишта» проиграла16:30 В воскресенье в Баку и на Абшероне сохранятся неблагоприятные погодные условия, возможен снег16:22 Рейналдо: «Я приехал сюда, чтобы добиться успеха»16:13 Азай Гулиев: Власти Армении должны прислушаться к призывам Платформы мира16:00 Линдси Лохан погостила у Эрдогана - ФОТО15:45 «Сабаил» возвращается в Баку15:35 Серена Уильямс победила сестру и в седьмой раз выиграла Australian Open15:25 Рейналдо официально в «Аданаспоре» - ФОТО15:17 Умерла звезда фильма «Любовь» Эммануэль Рива14:29 Фуад Алескеров отметил важность использования ИKT в работе правоохранительных органов13:58 Кыванч Татлытуг вступился за супругу, оскорбленную пользователями Instagram – ФОТО13:46 За минувший год составлено около 3 млн протоколов по административным правонарушениям - ФОТО13:30 Будут организованы визиты послов и представителей международных организаций в Джоджуг Марджанлы - ФОТО13:19 Цукерберг раскритиковал Трампа за его указ о беженцах