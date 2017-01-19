В деле о чудовищном теракте в ночном клубе Reina в районе Ортакёй Стамбула всплывают новые детали.

Издание Haberler распространило сегодня новые видеокадры кровавого теракта в Reina, унесшего жизни 39 ни в чем неповинных людей.

На видео видно, как террорист взрывает светошумовую гранату, и падает сам, затем встает и выбегает из клуба.

Снаружи его останавливает полицейский, но Машарипов вводит его в заблуждение, показав раненую руку.

Полицейский принимает его за одного из пострадавших и Машарипов быстро отдаляется от места происшествия.

«Особое единство»

Также стало известно, что Абдулгадир Машарипов, известный в среде террористов как Абу Мухаммед Хорасани Абдулкави, проходил спецподготову в лагере, называемым «Особое единство» в Афганистане.

Как сообщает Sözçü, это был лагерь, созданный ИГИЛ специально для выходцев из стран Центральной Азии.

Подготовку в нем проходили уйгуры, узбеки, казахи, киргизы, азербайджанцы, туркмены и дагестанцы, пишет издание.

Плата за теракт

В то же время, как передает Habertürk, полиция выяснила, что три женщины, остававшиеся в одной квартире с Машариповым, были переданы ему на выбор ИГИЛ - в качестве платы за теракт.

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Террорист выбрал сенегалку Дину А. и заключил с ней религиозный брак.

Именно ей Машарипов писал любовные записки, обнаруженные полицией в ходе обыска, проведенного в квартире в Эсеньюрте после поимки террориста и его подельников.

«Они безбожники»

Haberler, ссылаясь на собственные источники, пишет, что на допросе Машарипов держался хладнокровно, спокойно отвечая на заданные ему вопросы.

Любопытно, что Машарипов не смог отвечать на вопросы на турецком, сказав: «Я плохо знаю турецкий», после чего у него спросили, знает ли он английский, получив отрицательный ответ, ему начали задавать вопросы на русском, и он заговорил:

- Почему ты учинил теракт в Reina?

- Они были безбожниками, поэтому.

- Почему ты убил полицейского на входе?

- Он первым начал в меня стрелять. Если бы я не убил его, я не смог бы зайти внутрь.

Машарипов также показал, что в 2015 году в Иране он был арестован за наличие при нем фальшивого паспорта. По его словам, он отсидел месяц.

«Мне приказали совершить самоподрыв»

Затем в январе 2016 года он незаконно проник через Иран на территорию Турции, и около года жил в Конье. По его словам, все это время он поддерживал непрерывную связь со своими инструкторами в сирийской Ракке. В итоге ему было дано задание совершить самоподрыв на площади Таксим, и он приехал в Стамбул.

«Я делал снимки на Таксиме с целью разведки. Отснятый материал переправил в Ракку, эмиру ИГИЛ по Стамбулу Ходже Ака и его помощнику, они одобрили», - показал Машарипов.

«В новогоднюю ночь там были серьезные меры безопасности и я не смог встретиться с человеком, который должен был принести мне бомбу», - сказал он, показав также, что сообщил об этом Ходжа Аке, который приказал ему найти в том же районе цель, теракт в котором вызовет широкий резонанс.

«Раньше я слышал о ночном клубе Reina, поэтому поехал туда в 22.00. Увидел, что охрана здесь не слишком сильная, и сообщил об этом в Ракку, они приняли. Потом поехал домой, взял там оружие, flashbang (светошумовая граната), про которую думал, что это ручная граната, и пошел в Reina умирать. Когда понял, что взорвавшаяся у меня в руке граната – светошумовая, встал и убежал», - показал Машарипов.

«Залечь на дно»

После выполненной работы из Ракки террористу приказали тихо выждать время, пока на него не выйдут подельники из ячейки ИГИЛ в Конье.

«Потом пришла инструкция выйти на Али Мухаммеда Джамиля (выходец из Ирака, вместе с Машариповым был арестован в Эсеньюрте).

Вместе с Диной А. я селился в снятых им 4-5 разных квартирах», - показал на допросе Машарипов.

Ревность

Как сообщает Posta, выйти на след террориста полиции помогла ревность жены Машарипова – Ф.А. В момент ареста в Зейтинбурну, где после ухода Машарипова она осталась с полуторагодовалой дочерью, женщина находилась в состоянии депрессии.

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6 января террористическая группировка решила, что Машарипову с женой надо разъехаться по разным квартирам. Уходя из дома, Машарипов взял с собой 4-летнего сына.

Ф.А. не хотела отпускать сына с отцом, но Машарипов ее не послушал. От разлуки с сыном и известия о том, что у мужа есть друга, женщина перенесла нервный срыв. Уже 11 января она была арестована в ходе полицейской облавы. На допросе она сказала полиции, что муж вместе с любовницей поселился в Эсеньюрте, но адреса она не знает.

…Допрос Машарипова продолжается более 45 часов. Его ведут сотрудники стамбульского управления по борьбе с терроризмом на Ватан джаддеси.

Ф.Багирова