«Сначала я хотел взорвать Таксим»: При аресте стамбульский террорист молил о пощаде – ФОТО - ВИДЕО

Абдулгадир Машарипов, кодовое имя Абу Мухаммед Хорасани Абдулкави, хладнокровно расстрелявший в новогоднюю ночь посетителей стамбульского ночного клуба Reina, дал первые показания.

34-летний выходец из Узбекистана Машарипов вместе с четырьмя соучастниками был арестован ночью 16 января в ходе секретной операции в трехкомнатной квартире в районе Эсенюрт.

В тот же день на допросе в управлении полиции Стамбула он дал признательные показания.

Цель номер один

Как сообщает Hürriyet, террорист, прошедший длительную подготовку в лагерях «Аль Каиды» в Афганистане, впоследствии стал членом другой террористической организации – ИГИЛ.

В своих первых показаниях Машарипов рассказал, как именно выбирал цель для совершения теракта. По его словам, от «эмира ИГИЛ» в сирийской Ракке он получил задание: совершить в новогоднюю ночь теракт на Таксиме - центральной площади Стамбула.

Он показал, что тайными путями проник из Сирии в Турцию через Иран в январе прошлого года: «Я остановился в Конье. Тогда и получил инструкции из Ракки».

«Я пошел на Таксим на разведку, и послал им сделанные там снимки. Остановились на [совершении теракта] на Таксиме. Я пришел туда в новогоднюю ночь, но там были усиленные меры [безопасности]. Выполнить задание не представлялось возможным. Я снова связался с человеком, от которого получал инструкции. Объяснил ему невозможность выполнения задания. Он поручил мне поискать новую цель в том же районе», - сказал Машарипов.

«Пойти на дело» в Reina

Я взял такси и поехал вдоль побережья, это было приблизительно в 22.00. Reina показалась мне наиболее приемлемой [мишенью]. Не было видно, чтобы там были чересчур серьезные меры безопасности. Я посоветовался с человеком в Ракке, сказал, Reina подходит, он согласился и поручил «пойти на дело» именно туда.

Я взял такси и приехал в Зейтинбурну. Взял в доме, где остановился, оружие, и выполнил задание», - показал террорист на допросе.

Конспирация

По данным стамбульского управления разведки и борьбы с терроризмом. Сотрудники которого в течение двух недель шаг за шагом выслеживали террориста, Машарипов прибыл из Коньи в Стамбул 16 декабря, чтобы учинить теракт именно в новогоднюю ночь. Сначала его разместили в доме, арендуемом террористической группировкой в Башакшехире, а за два дня до совершения теракта Машарипов переехал в Зейтинбурну. В ночь с 31 декабря на 1 января Машарипов расстрелял людей, которые пришли в Reina, чтобы отпраздновать Новый год. Сразу после этого он взорвал одну из светошумовых гранат, что были у него, и выбежал из ночного клуба.

Сел в такси, но водитель, которому Машарипов сказал, что не имеет при себе денег, высадил его Куручешме. Остановил второе такси. Сказал, что у него нет денег, и попросил довезти до Зинджирдликуйу. Остановил третье такси и сказал, что заплатит по приезду. Приехав в Зейтинбурну, занял деньги на такси у друзей в одном из уйгурских ресторанов. Там же, в Зейтинбурну, переночевал. Рано утром вышел из дома. Сначала поехал в Башакшехир, туда, где останавливался ранее. Оттуда, 6 января, Машарипова доставили в заранее арендованную квартиру в Эсенюрте, где он и был схвачен на 17 день розыска.

Прямо из-под носа

На следующий же день после теракта сотрудник дорожной полиции в Бакыркёй заметил Машарипова на заднем сиденье такси и узнал в нем террориста, устроившего бойню в Reina. Полицейский остановил машину и приказал Машарипову предъявить документы, в ответ тот выстрелил, и машина резко тронулась с места. Позже автомобиль был обнаружен в Бейоглу. Задержанный водитель, у которого был китайский паспорт, в своих показаниях опознал террориста в Reina.

Выйдя на след террориста, полиция устроила облаву на дом в Зейтинбурну, но опоздала. Машарипов уже ушел, взяв с собой 4-летнего сына и оставив там жену с полуторагодовалой дочерью. Жена террориста была арестована, в доме при обыске обнаружена пачка сигарет с брызгами крови и одной сигаретой внутри.

Стало известно, что из Башакшехира террорист перебрался в Эсенюрт.

Слежка

Там он обосновался в арендованной квартире номер 36 на улице Бахчеоглу 911, в квартале Учевлер.

Полиция взяла дом, где остановился Машарипов, под усиленное наблюдение. Это было за 4 дня до спецоперации по захвату террориста, сообщает Milliyet.

16 января в 23.00 в здании началась контртеррористическая операция.

Захват

Спецотряд отдела по борьбе с терроризмом при поддержке полицейского спецназа, взломав дверь, ворвался в квартиру.

Его заметили сразу. Он пытался спрятаться под кроватью, но был извлечен оттуда.

Поняв, что все кончено, он сказал по-турецки скрутившему его спецназу: «Не убивайте меня».

Примечательно, что в составе команды спецназа был Мурат Йылдыз – брат погибшего от рук Машарипова в Reina полицейского Бурака Йылдыза.

В квартире на кухне были обнаружены продукты питания, некоторые из которых уже начали портиться, мед, сухофрукты, пакеты с замороженной курицей, пустые упаковки из-под продуктов, что свидетельствовало о том, что все это было закуплено приблизительно месяцем раньше. В комнатах были предметы женской одежды, косметика, деньги, записи, счет из спортзала.

Кроме того, обнаружено два пистолета и обойма, сим-карты, а также ручной беспилотник.

Сообщники

Вместе с Машариповым арестованы мужчина и три женщины. Выяснилось, что один из его сообщников – выходец из Ирака, ранее сообщалось, что он является уроженцем Кыргызстана.

Арестованные женщины – 27-летняя Дина А. из Сенегала, 27-летняя Айша М. из Сомали и 26-летняя Тене Траре из Египта.

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Установлено, что подельник Машарипова также является членом ИГИЛ, а живущие с ними женщины по предварительным данным – из числа мигрантов, согласившихся прислуживать им за деньги, хотя сейчас полиция тщательно изучает возможность того, что они также связаны с ИГИЛ.

Все задержанные доставлены в управление полиции Стамбула на Ватан джаддеси.

А где ребенок?

В ходе следствия были допрошены также жители здания, где остановился террорист. Они сообщили, что из квартиры, где жил Машарипов, время от времени доносился детский голос - как ранее сообщалось, Машарипов ушел из дома в Зейтинбурну с малолетним сыном.

Но в ночь спецоперации ребенка в квартире не было.

Это подтвердил и губернатор Стамбула Васип Шахин на брифинге: Ребенка с ним не было. Дочь находится с матерью. Мы предполагаем, что сына он взял с собой, но в ходе операции ребенка там не было».

Отвечая на вопрос о судьбе детей Машарипова, губернатор заявил, что в соответствии с национальным законодательством и общепринятыми международными правилами, они будут находиться под охраной государства.

Большая операция

Для поимки террориста было привлечено около 2 тысяч полицейских, изучены 7 тысяч 200 часов данных с камер видеонаблюдения.

За это время проведено 152 антитеррористических операций, выявлено 20 ячеек ИГИЛ, задержаны 218 подозреваемых в терроризме, в том числе 168 иностранцев.

Ф.Багирова