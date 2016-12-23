Генштаб Турции изучает видео, предположительно, казни двух захваченных в плен турецких солдат, сообщает BBC Türkçe.

На 19-минутной записи, которую террористическая группировка ИГИЛ распространила 22 декабря, боевики сжигают заживо двух человек в военной форме, утверждая, что это плененные турецкие солдаты.

В среду в районе Эль-Баб на севере Сирии погибли 16 турецких военнослужащих, задействованных в операции «Щит Евфрата».

Подлинность видео пока не подтверждена, официальной реакции Турции пока тоже не последовало.

Источники в Министерстве национальной обороны Турции сообщили, что после тщательного изучения видеозаписи будет сделано заявление относительно его подлинности.

Рустам Азимов