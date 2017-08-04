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Дебошир, ударивший в прямом эфире корреспондента НТВ, вызван на бой - ФОТО - ВИДЕО 04.08.2017 21:29

Пермский журналист Роман Четин вызвал на дуэль мужчину, ударившего корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в прямом эфире.

Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает РИА Новости.

По словам Четина, он отыскал Александра Орлова в социальных сетях и вызвал на бой, отметив, что готов к дуэли в любое время. «Но это не должно случиться где-то в подворотне за забором, а на специальной площадке со зрителями. Я согласен на любой город, который он выберет», - заявил журналист.

Четин подчеркнул, что до сих пор не получил никакой ответной реакции. «Скорее всего, этот мужчина занят следственными делами, но я жду от него ответа», - напомнил он. Журналист добавил, что занимается спортом ради здоровья и не является профессиональным бойцом.

2 августа Орлов  напал на Развозжаева, который в прямом эфире вел репортаж у фонтана в парке Горького, где десантники праздновали День ВДВ. Мужчина, нецензурно ругаясь, подошел к журналисту и ударил его кулаком в лицо.

Вскоре хулигана задержали, признали виновным в неповиновении сотрудникам полиции и  арестовали на пять суток. Сам Орлов попросил правоохранителей ограничиться штрафом в силу плохого физического здоровья его самого, а также его родителей. 

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Эльшан Рустамов, И.А.

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