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Россия

Как это «развидеть»? Свадебные фотографии Марии Захаровой, от которых становится плохо - ФОТО 03.05.2017 12:24

Не так давно представитель МИД России Мария Захарова стала героем азербайджанского информационного пространства.

Сначала Захарова призналась в любви к армянам, вместе с которыми скорбила в день вымышленного «геноцида». По ее словам, где бы она не находилась, в этот день она душой и сердцем со своими армянскими друзьями (читайте об этом здесь).

А несколькими днями позднее, она и вовсе прямо оскорбила азербайджанских журналистов, которые попросили ее прокомментировать вопрос о судьбе удерживаемого в армянском плену гражданина РФ, азербайджанца Дильгама Аскерова.

Интерес и обеспокоенность азербайджанских журналистов и общественности Захарова назвала хамскими, а отвечать на какие-либо вопросы, заданные на официальном брифинге МИД РФ, попросту отказалась.

Читайте об этом:

Дипломат из подворотни: Мария Захарова назвала публикации азербайджанских СМИ «хамскими» - ВИДЕО

Грубый тон и эпатаж госпожи Захаровой давно уже стали притчей во языцех – в своем профиле (а порой и в официальном аккаунте МИД РФ) эта особо неоднократно грубила пользователям, несогласным с ее мнением, выражаясь недипломатичным языком.

Но, особенно ярко ее характеризуют не только посты и комментарии в социальных сетях, но и фотографии, попавшие в распоряжение нашей редакции, сделанные еще в 2005 году, в Нью-Йорке, где Захарова в то время работала, и где сочеталась в браке с предпринимателем Андреем Макаровым.

Остается только догадываться, откуда у Захаровой, родившейся в Москве в семье дипломатов, столь странный вкус, который, мягко говоря, и вульгарным не назовешь…

«Развидеть» такое будет очень сложно. 

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