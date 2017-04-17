В Московской области сотрудниками ФСБ задержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России, 27-летний уроженец Центральной Азии Аброр Азимов был задержан в Одинцовском районе.

По данным спецслужб, Азимов «осуществил подготовку террориста-смертника», совершившего взрыв в метро. При задержании у мужчины изъяли боевой пистолет.

Центр общественных связей ФСБ: «В настоящее время Аброр Азимов доставлен для производства следственных действий в Следственный комитет Российской Федерации».

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва 14 человек погибли, более 100 пострадали. Согласно официальной версии, взрыв в вагоне устроил террорист-смертник Акбаржон Джалилов, являвшийся уроженцем Кыргызстана.

«НТВ»