В карельском городе Сортавала забравшийся в электроподстанцию кот вызвал короткое замыкание, в результате которого большая часть населенного пункта оказалась обесточенной, пишет издание КарелInform.

Инцидент произошел 13 февраля в 9:15 по местному времени. Без электричества остались местный детский сад, котельная и хлебзавод. Сообщается, что внештатное отключение электроэнергии коснулось двух тысяч человек.

Кот, ставший причиной аварии, погиб. Выехавшая на место оперативно-ремонтная бригада обнаружила в трансформаторной будке труп животного.

По словам работников коммунальных служб города, поломка была исправлена к 10 часам утра.

РИА Новости