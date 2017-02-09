9 февраля близ города Эль-Баб здание с турецкими военнослужащими, задействованными в операции «Щит Евфрата», осуществляемой турецкой армией в Сирии, было атаковано российским истребителем.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Milliyet, в результате атаки под развалинами здания погибли 3 турецких военнослужащих, а 11 – получили ранения.

Состояние одного из раненых остается тяжелым.

Российский истребитель ошибочно атаковал здание с турецкими военнослужащими во время воздушной операции по целям ИГИЛ.

«Российская сторона отметила, что данное происшествие является несчастным случаем, а также выразила свои соболезнования. Обе стороны совместно расследуют данный инцидент. Также президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования по данному случаю президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану», - говорится в информации.

Р.Д., И.А.