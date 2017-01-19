Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев оценил свою реакцию на вопрос телеканала «Дождь» об использовании спецсигнала главой компании Игорем Сечиным как корректную и вежливую, пишет «Медиазона».

«Я считаю, что я был предельно корректен. Если вы имеете в виду "Дождь", как он процитировал… ну куда уж вежливее? "Вашим превосходительством" назвать? Я использовал самые что ни на есть политесные формы отправления товарищей по месту назначения», — сказал Леонтьев. На вопрос «Дождя» он ответил: «Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении».

«Вопрос не в мигалке. У меня вызывают определенное отношение мотивы, потому что они скрыли первый вопрос. Они не сумели ответить на вопрос — с какой целью они этим интересуются. Их ответ был либо сбивчив и невнятен, либо лжив. Вот и все. И поэтому это ответ на их ответ на прямой вопрос. Они не смогли аргументировать цели своего интереса, никаким образом, вот и все», — добавил он.

У Леонтьева, по его словам, есть «нехорошие подозрения» о мотивах, по которым его спросили о «мигалке» Сечина. «Эти нехорошие подозрения достойны гораздо более серьезной реакции, чем эта. Гораздо», — сказал он.

Журналистка «Дождя» Ольга Гладышева рассказала, что Леонтьеву отправили вопрос: «Редакция телеканала узнала, что Игорь Иванович Сечин передвигается на автомобиле со спецсигналом. Мы просим прокомментировать вас эту информацию. Спасибо! Ждем ответа». Пресс-секретарь не стал пытаться узнать мотивы журналистов и сразу дал им вызвавший критику ответ. Созвониться с Леонтьевым корреспондентам не удалось.

«Дождь» опубликовал материал о «мигалке» Сечина ранее 18 января. Позже изданию BBC Леонтьев все-таки объяснил, что его начальник имеет право на спецсигнал, поскольку работает ответственным секретарем президентской комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса. BBC он также раскритиковал за вопросы на эту тему: «Ребят, вы охренели на самом деле. Ну хватит говно-то подбирать». Разговор с «Медиазоной» он начал со слов: «Вы уже понимаете, что разговор по поводу "мигалки" неконструктивен?»

Snob.ru