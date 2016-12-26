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Божена Рынска рассказала о штурме квартиры после ее глумления над жертвами Ту-154 - ВИДЕО 26.12.2016 19:55

Божена Рынска рассказала, как ее поддержали соседи в борьбе за рождественскую елку.

Украшенное дерево ранее разгромили возмущенные жильцы подъезда возле квартиры журналистки. Елку Рынска и ее муж установили в подъезде дома к Новому году.

"С большим интересом читаю о том, как соседи штурмуют мою квартиру. Соседи мои прекрасные 1) восстановили разрушенную елочку 2) предупредили меня об опасности 3) сбегали купили игрушки, причем антикварные взамен утраченных 4) подмели все и вытолкали втроем съемочные группы. Все соседи сполотились, чтобы отразить нападение", - говорится в посте журналистки.

Ранее Рынска опубликовала в Facebook сразу несколько постов, в которых радовалась смерти журналистов НТВ в авиакатастрофе в Сочи. Соседи светской львицы выбросили ее елку из-за глумления над гибелью журналистов НТВ в крушении Ту-154.

В СЖР также прокомментировали слова Божены Рынски о гибели журналистов НТВ. Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов прокомментировал высказывание светской львицы, заявив, что оно ужасно.

Ren.tv

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