Светская обозревательница, журналистка Божена Рынска поглумилась над жертвами крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ.

"Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?", — написала Рынска на своей страницев Фейсбуке.

Самолет Минобороны, летевший в Сирию, потерпел крушение в воскресенье утром. На борту воздушного судна находилось трое журналистов НТВ — корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.

РИА Новости