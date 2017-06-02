Европейские лидеры не скрывают разочарования в связи с решением президента Дональда Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату, подписанного полтора года назад.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил со специальным заявлением, передает телеканал Euronews:

«Я уважаю это решение, но считаю его ошибочным как для Соединенных Штатов, так и для нашей планеты. Я вновь со всей ясностью заявляю, что Парижское соглашение сохраняет силу и будет реализовано не только Францией, но и всеми другими странами. Поскольку, где бы мы ни жили, кем бы мы ни были, на всех нас лежит общая ответственность: вновь сделать нашу планету великой».

Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения 1 июня, посчитав, что оно имеет мало отношения к климату и невыгодно для Соединенных Штатов. Он заявил, что намерен договариваться о новых условиях климатического соглашения.

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Сожаление по поводу решения президента США выразили и многие другие мировые лидеры. Они не готовы пересматривать условия действующего пакта.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала приложить все силы для проведения политики, которая позволит сохранить планету.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила приверженность своей страны следовать соглашению по климату. Она отметила, что разочарована решением американского президента.

Бывший президент США Барак Обама осудил решение своего преемника, заявив, что, выходя из соглашения по климату, новая администрация «отказывается от будущего».

«Я уверен, что наши страны, города и предприятия будут делать еще больше и помогут защитить единственную планету, которая у нас есть, для будущих поколений», - сказал Обама, который от имени США подписывал международное соглашение по климату в Париже 13 декабря 2015 года.

Главная цель Парижского соглашения – добиться значительного снижения выбросов парниковых газов и тем самым удержать глобальное потепление на планете в пределах 1,5 – 2 градусов по Цельсию по отношению к средней температуре доиндустриальной эпохи.

Официальная церемония подписания Парижского соглашения состоялась 22 апреля 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в День Матери-Земли.

1news.az