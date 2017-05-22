Первая леди буквально отшвырнула руку своего супруга, когда они шли по красной ковровой дорожке.

Инцидент произошёл в Тель-Авиве, куда президентская чета приехала в ходе первого заграничного турне Дональда Трампа. Когда Дональд и Меланья вышли из самолёта и пошли по ковровой дорожке, президент предпринял попытку взять супругу за руку. Момент попал в объективы видеокамер. Трамп довольно долго тянет свою ладонь в сторону Меланьи, но та не сдаётся и даже шлёпает мужа по руке в ответ, пишет TMZ.

— Возможно, тому виной турбулентный полёт из Саудовской Аравии, — иронизирует издание. — Теперь на эту поездку Трамп запланирует два дела — мир на Ближнем Востоке и цветы для своей жены.

Журналисты и ранее писали о размолвках внутри пары. Таблоиды сообщали, что супруги давно уже не ночуют вместе и вообще свели на нет всё бытовое общение. На официальных приёмах Меланья якобы предпочитает держаться от мужа поодаль и берёт его под руку только ради хороших снимков. Многие пользователи Сети отмечали, что Меланья выглядела грустной даже на инаугурации.

С.К.