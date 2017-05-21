Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках участия в саммите «США – Исламский мир» провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба Назарбаева.

«Были обсуждены основные направления двустороннего взаимодействия, включая перспективы углубления связей в торгово-экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах. Президенты двух стран также обменялись мнениями по ряду вопросов международной повестки дня», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп прибыл в Саудовскую Аравию в рамках своей первой зарубежной поездки. Именно в столице страны, Эр-Рияде, пройдет саммит.

Президента США часто подвергали критике на Ближнем Востоке за его высказывания в отношении мусульман в рамках предвыборной кампании.

Gazeta.ru