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В мире

Трампу в Саудовской Аравии вручили орден короля Абдель Азиза 20.05.2017 19:08

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд наградил президента США Дональда Трампа высшей наградой королевства — орденом короля Абдель Азиза, передает арабский телеканал "Аль-Арабия".

Награждение состоялось сразу по прибытии Трампа в сопровождении американской делегации в резиденцию короля.

В субботу президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию, ставшей первой страной его дебютного зарубежного турне в качестве главы государства.

В Эр-Рияде Трамп проведет двусторонние переговоры с королем Саудовской Аравии, а в воскресенье примет участие во встрече с главами шести аравийских монархий, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, и в саммите лидеров арабских и мусульманских стран, в котором примут участие около полусотни представителей руководства этих стран.

РИА Новости

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