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В мире

Пособники PKK организовали незаконную акцию в Вашингтоне 17.05.2017 10:25

Группа сторонников террористов PKK организовала у посольства Турции в Вашингтоне несанкционированную акцию.

Участники акции несли фотографии осужденного главаря PKK Абдуллы Оджалана, а также символику сирийского крыла PKK – YPG, сообщает Anadolu.

В момент, когда президент Турции въезжал в резиденцию дипмиссии, немногочисленная группа пособников террористов начала выкрикивать антитурецкие лозунги.

Представители правопорядка США не приняли должных мер по пресечению незаконной акции. В результате произошла стычка с собравшимися поблизости гражданами Турции.

Ранение в голову получил гражданин Турции Альп Кенан Дереджи, которого доставили в больницу. Примечательно, что полиция Вашингтона отказалась принимать жалобу пострадавшего.

Тем временем в ситуацию у посольства Турции пришлось вмешаться сотрудникам службы охраны Эрдогана, а также членам турецкой общины США.

Столкнувшись с отпором, пособники террористов бежали с места событий. 

Ф.Багирова

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