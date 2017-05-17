Группа сторонников террористов PKK организовала у посольства Турции в Вашингтоне несанкционированную акцию.

Участники акции несли фотографии осужденного главаря PKK Абдуллы Оджалана, а также символику сирийского крыла PKK – YPG, сообщает Anadolu.

В момент, когда президент Турции въезжал в резиденцию дипмиссии, немногочисленная группа пособников террористов начала выкрикивать антитурецкие лозунги.

Представители правопорядка США не приняли должных мер по пресечению незаконной акции. В результате произошла стычка с собравшимися поблизости гражданами Турции.

Ранение в голову получил гражданин Турции Альп Кенан Дереджи, которого доставили в больницу. Примечательно, что полиция Вашингтона отказалась принимать жалобу пострадавшего.

Тем временем в ситуацию у посольства Турции пришлось вмешаться сотрудникам службы охраны Эрдогана, а также членам турецкой общины США.

Столкнувшись с отпором, пособники террористов бежали с места событий.

Ф.Багирова