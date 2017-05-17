Посла ЕС в Грузии вызвали в МИД страны из-за заявлений одного из сопредседателей женевских дискуссий.

В Министерстве иностранных дел Грузии прошла встреча заместителя министра Давида Дондуа и посла Евросоюза в Грузии Яноша Хермана.

Внешнеполитическое ведомство пригласило Хермана в связи с поздравлением германским дипломатом Хербертом Зальбером с избранием на должность т.н. президента сепаратистского режима Анатолия Бибилова, сообщает «Грузия Онлайн».

Напомним, что т.н. президент сепаратистской Южной Осетии Анатолий Бибилов провел встречу в Цхинвали с сопредседателями женевских дискуссий. По информации местных СМИ, специальный представитель Евросоюза по вопросам кризисов Южного Кавказа и Грузии Герберт Зальбер поздравил Анатолия Бибилова с победой в т.н. президентских выборах.

После завершения встречи Янош Херман заявил, что он не имеет полномочия говорить вместо Зальбера. По его же словам, Евросоюз поддерживает территориальную целостность Грузии и не признает т.н. выборы, проведенные в Цхинвали.

Касательно позиции Министерства иностранных дел Грузии, в ведомстве заявили, что для Грузии важно, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Грузии. В связи с заявлением германского дипломата, в МИД пояснили, что ведется изучение вопроса.

А.А.