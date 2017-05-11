Перед французскими избирателями стоял четкий выбор между Макроном, который предлагал посыл надежды, основанный на демократических традициях Франции и приверженности европейским идеям, и Ле Пен, опирающейся на такие аспекты, как страх, нетолерантность и фанатизм.

Об этом в интервью 1news.az сказал европейский политический аналитик Деннис Саммут, возглавляющий аналитический центр LINKS в Лондоне.

«Макрон предложил хороший антидот (противоядие) – надежду и позитивный месседж. И французы сделали свой выбор: Макрон уверенно победил на выборах, заручившись поддержкой 2/3 голосов избирателей», - сказал Саммут.

Центрист и прагматик Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции 7 мая. Он набрал около 66% голосов, опередив свою соперницу, лидера «Национального Фронта» Марин Ле Пен, которая заручилась поддержкой только 34% избирателей.

«Победа Макрона – неожиданное явление для Франции, поскольку он не является кандидатом ни одной из основных политических партий Франции. Это дает ему шанс начать с чистого листа. Ему, однако, придется добиться максимально возможного консенсуса между политиками и парламентариями», - говорит Саммут.

Нынешние президентские выборы во Франции отличились тем, что во второй тур выборов не прошел ни один из кандидатов от традиционных ведущих политический партий Франции – республиканцев и социалистов. Европейские СМИ объясняют это стремлением французского общества к переменам.

«Некоторые правые политические силы в ряде европейских стран пытались выйти из политической изоляции, апеллируя к людским страхам. Таким образом, Марин Ле Пен удалось получить голоса трети избирателей», - говорит Саммут.

Важным нюансом президентской гонки во Франции стал тот факт, что Марин Ле Пен и ее «Национальный фронт» с популистскими лозунгами хоть и проиграли Макрону, но набрали намного больше голосов избирателей, чем когда-либо ранее. 34% голосов, отданных за Ле Пен, означает, что 13 млн французских граждан поддерживают ее крайне правую идеологию.

«Этот фактор должен послужить тревожным звонком, и его необходимо держать во внимании, - говорит Деннис Саммут. - Есть большая разница между страхом и предрассудками, но порой они подпитывают друг друга, и именно это происходит в Европе в последние годы».

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В отличие от своей соперницы, которая придерживается крайне правых взглядов, новый президент Франции Эммануэль Макрон известен своим стремлением к сбалансированному подходу и умеренности. Движение «Вперед!», которое он создал и возглавляет с апреля 2016 года, Макрон окрестил «ни левым, ни правым».

Политическая система во Франции предусматривает контроль парламента над правительством, и Макрону нужно создать большинство в парламенте, выбрать который французам предстоит в июне.

Марин Ле Пен сразу же после оглашения результатов президентских выборов, заявила, что будет со всей серьезностью готовиться к битве на парламентских выборах. Европейские аналитики сходятся во мнении, что шансы на победу у Ле Пен достаточно высоки.

Елена Остапенко