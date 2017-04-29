Шесть человек погибли и еще несколько получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в центре Багдада.

"Заминированный автомобиль взорвался около перекрестка в центре Багдада. В результате взрыва несколько человек погибли и получили ранения", — говорится в заявлении иракского чиновника, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта", захватившей часть страны. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители.

РИА Новости