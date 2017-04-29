Северная Корея провела очередное испытание, предположительно, баллистической ракеты, передало в субботу южнокорейское агентство Рёнхап.

"Северная Корея сегодня утром произвела пуск ракеты пока не определенного типа в районе Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо", — приводит агентство заявление объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Американские военные также подтвердили запуск ракеты в КНДР, передает телеканал CNN. Как сообщил источник в Пентагоне, ракета упала у побережья Японии.

Южнокорейские специалисты заявили, что пуск был неудачным, так как ракета взорвалась спустя несколько секунд после старта.

РИА Новости