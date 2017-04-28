Авиакомпания United Airlines достигла соглашения с силой снятым с рейса в аэропорту Чикаго ​69-летним пассажиром Дэвидом Дао.

Об этом со ссылкой на заявление авиаперевозчика сообщает Reuters.

Таким образом, по данным United Airlines, в качестве компенсации за произошедший инцидент Дао авиакомпания выплатит некую сумму денег. Конкретный размер этой компенсации, как замечает агентство, не разглашается.

«United Airlines взяла на себя полную ответственность за то, что произошло, не пытаясь обвинить в этом других, в том числе Чикаго», — рассказал, в свою очередь, Reuters адвокат Дэвида Дао Томас Деметрио. Также защитник добавил, что продолжать отдельные судебные процессы против города теперь нет необходимости. Кроме того, от ответственности, по его данным, после урегулирования конфликта был освобожден и региональный партнер United Airlines, Republic Airways.

В отдельном заявлении, как замечает агентство, американский авиаперевозчик также заявил, что рад достичь «дружественного соглашения после несчастного случая, произошедшего на борту рейса» United Airlines.

Инцидент с пассажиром авиакомпании United Airlines произошел 9 апреля. В этот день на рейс Чикаго — Луисвилл, которым должен был лететь Дао, было продано больше билетов, чем мест на борту самолета. В связи с этим для того, чтобы освободить места для экипажа, от Дао потребовали покинуть лайнер. После того, как пассажир отказался, его выволокли из салона силой, сломали ему нос и выбили два зуба.

Рыночная стоимость United Airlines на фоне скандала упала более чем на $600 млн.

РБК