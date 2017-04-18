Пхеньян готов ответить на любую провокацию США, в том числе и с применением полномасштабных военных действий, заявил полномочный министр посольства КНДР в России Зин Чжон Хеп.

«Ситуация на Корейском полуострове взрывоопасная. США и южнокорейские марионетки каждый год проводят в акватории Корейского полуострова крупные и опасные военные учения», - сказал он во вторник на встрече в Госдуме с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, передает Интерфакс.

«Для того чтобы защитить себя от ядерных угроз со стороны США, в КНДР разработали свои собственные силы ядерного сдерживания», - отметил дипломат.

«Как заявил представитель нашей армии, наш народ готов ответить на все угрозы. Если речь зайдет о всесторонней войне, мы готовы и на всестороннюю войну», - подчеркнул он.

Говоря о политике США, Зин Чжон Хеп отметил, что новая американская администрация продолжает агрессивный подход в отношении Пхеньяна.

«Мы ждали, какую политику проведет новая администрация. Суть политики Америки, заключенная в разбое и агрессии, не изменилась», - сказал северокорейский дипломат.

«Наша армия и наш народ имеют волю, готовность и силу ответить на любую провокацию враждебной силы», - добавил он.

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