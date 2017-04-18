USD1.7026
EUR1.8124
RUB0.0305
Brent55.40
WTI52.65
Золото2 186.39
S&P 500 Index2 349.01
Nikkei 22518 411.04
В мире

Северокорейский дипломат заявил Жириновскому о готовности к ядерной войне с США 18.04.2017 16:20

Пхеньян готов ответить на любую провокацию США, в том числе и с применением полномасштабных военных действий, заявил полномочный министр посольства КНДР в России Зин Чжон Хеп.

«Ситуация на Корейском полуострове взрывоопасная. США и южнокорейские марионетки каждый год проводят в акватории Корейского полуострова крупные и опасные военные учения», - сказал он во вторник на встрече в Госдуме с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, передает Интерфакс.

«Для того чтобы защитить себя от ядерных угроз со стороны США, в КНДР разработали свои собственные силы ядерного сдерживания», - отметил дипломат.

«Как заявил представитель нашей армии, наш народ готов ответить на все угрозы. Если речь зайдет о всесторонней войне, мы готовы и на всестороннюю войну», - подчеркнул он.

Говоря о политике США, Зин Чжон Хеп отметил, что новая американская администрация продолжает агрессивный подход в отношении Пхеньяна.

«Мы ждали, какую политику проведет новая администрация. Суть политики Америки, заключенная в разбое и агрессии, не изменилась», - сказал северокорейский дипломат.

«Наша армия и наш народ имеют волю, готовность и силу ответить на любую провокацию враждебной силы», - добавил он.

Читайте по теме:

Северная Корея пообещала ответить ядерным ударом на провокации США

Трамп: Северная Корея - проблема, которой мы займемся

1news.az

992количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В Азербайджане нашли невесту, бросившую в день свадьбы жениха и сбежавшую с возлюбленным - ОБНОВЛЕНОПервая леди США напомнила Трампу приложить руку к сердцу во время исполнения гимна - ВИДЕОСудья из Бразилии провела матч в мокрой футболке на голое тело – ФОТОКак 55-летней Екатерине Андреевой удается выглядеть на 20 лет моложе? – ФОТО – ВИДЕОАдминистрация «Ичеришехер» прокомментировала информацию о сносе крепостной стены ради строительства объекта – ФОТОАлександр Васильев: «Я очень счастлив, что нашел в Мехрибан Алиевой человека, неравнодушного к моде» - ФОТО - ВИДЕОЗадержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга - ВИДЕО«Мисс Баку 2015» стала художницей и провела первую персональную выставку – ФОТОВ Азербайджане число новорожденных девочек ниже биологической нормыЖители бывшей «Советской» обратились к Президенту Азербайджана

НОВОЕ НА САЙТЕ

18 апреля18:16 Запущен единый информационный портал азербайджанцев России18:04 Баку надеется на продолжение Палестиной поддержки позиции Азербайджана по карабахской проблеме17:48 Ограничено движение по одной из оживленных дорог Баку – ФОТО17:40 Геополитика на Южном Кавказе: стремление Армении к войне – Newtimes.az17:32 Госнефтефонд продлил депозит в Международном банке Азербайджана17:23 В Госнефтефонде считают, что Центробанк сможет обойтись без запланированных на 2017 год трансфертов17:17 Русская Православная церковь выразила свое отношение к обращению в связи с Ходжалинским геноцидом17:16 Партия Жириновского готова защищать интересы Северной Кореи17:11 «Карабах» номинальный хозяин финала Кубка17:08 В законодательстве может быть упразднено требование к НПО о представлении финансовых отчетов17:00 В 2017 году активы Госнефтефонда Азербайджана могут остаться на уровне 2016 года – Глава ГНФАР16:53 Глава Управления мусульман Кавказа едет в Россию16:52 Планируется ввести единый тариф на услуги такси в Баку16:44 Водители автобусов, нарушающие правила, будут вноситься в «черный список» и не смогут больше работать16:36 Активы Госнефтефонда Азербайджана незначительно увеличились