Facebook выступил с заявлением по поводу произошедшего в США убийства, которое транслировалось в прямом эфире через данную социальную сеть.

В распространенном в воскресенье сообщении компания назвала произошедшее «ужасающим преступлением».

Как сообщает 1news.az, в заявлении Facebook говорится: «Это ужасающее преступление, и мы не разрешаем размещение такого рода контента на Facebook. Мы усиленно работаем над тем, чтобы поддерживать в Facebook безопасную среду, и находимся в контакте с правоохранительными органами в чрезвычайных ситуациях, когда существуют прямые угрозы физической безопасности».

Эльшан Рустамов, Г.Р.

03:33

Полиция американского города Кливленд разыскивает преступника, транслировавшего убийство в прямом эфире в социальной сети Facebook.

Согласно заявлению полиции, сейчас ведется расследование по факту убийства. Предполагаемым убийцей, по мнению правоохранителей, является Стив Стивенс, который "вооружен и опасен".

"Подозреваемый действительно вел прямую трансляцию убийства на Facebook и заявил, что ранее совершил еще несколько убийств, которые пока не установлены", — говорится в сообщении полиции.

Полиция штата призвала возможных свидетелей произошедшего к сотрудничеству. На данный момент стражи порядка разыскивают подозреваемого в нескольких районах города.

РИА Новости