Финская компания HMD Global Oyj сообщила, что возобновляет производство легендарного телефона Nokia 3310. Обновленную модель представят в конце февраля.

Новая Nokia 3310 будет стоить 59 долларов. Представят легендарную модель с новыми функциями на выставке Mobile World Congress, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

Оригинальная Nokia 3310 появилась в 2001 году. Модель финской компании стала одной из самых удачных в истории: было продано около 126 миллионов аппаратов. Пользователи отмечали прочный корпус и долгое время работы аккумулятора. Nokia 3310 даже стала интернет-мемом: телефон в шутку испытывали в различных краш-тестах и прозвали «неубиваемым».

НТВ