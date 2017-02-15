Дочь президент США Иванка Трамп в понедельник впервые приняла участие в политической сессии в Белом доме вместе с президентом Трампом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Речь на встрече шла о новых усилиях по активизации участия женщин в бизнесе.

Иванка Трамп также выступила с обращением к женщинам-предпринимателям, которые были приглашены на сессию в Белый дом. По словам Дональда Трампа, его дочь была активно вовлечена в работу по большему участию женщин в бизнесе.

Однако новость о встрече и фотографии с нее набрали популярность в социальных сетях не в связи с темой дискуссии, а потому что вдохновенно слушала и смотрела на канадского премьера.

«Иванка Трамп в течение всей встречи смотрела на премьер-министра Канады с любовью и восхищением. Можно смело предположить, что она чувствовала себя хорошо в такой компании», - пишут пользователи соцсетей.

На фотографиях с мероприятия запечатлено, как премьер Трюдо, которого считают одним из самых привлекательных действующих политиков, галантно отодвинул стул для Иванки Трамп.

На встрече канадский премьер заявил, что женщинам до сих пор приходится преодолевать немало препятствий на пути профессионального роста.

Недовольство интернет-пользователей вызвал и снимок Иванки Трамп в кресле президента в Овальном кабинете. Фотография, на которой рядом с ней стоят Дональд Трамп и Джастин Трюдо, была опубликована в Твиттере.

Среди комментариев к снимку – возмущение тем, что Овальный кабинет – не место для фотосессий. Некоторые писали о том, что в президентском кресле не стоит сидеть тем, кого не выбирал народ.